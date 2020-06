Il y aura enquête publique sur des décès survenus dans les CHSLD

Le Québec aura droit à une enquête publique sur « certains décès » survenus dans des CHLSD, des résidences privées pour aînés et d’autres milieux d’hébergement pour personnes vulnérables ou en perte d’autonomie.

C'est ce qu'a ordonné mercredi la coroner en chef du Québec, Pascale Descary, en confiant les rênes de l'opération à la coroner Géhane Kamel. Les détails de l'enquête, dont la date des premières audiences, seront annoncés plus tard.

Ce processus entièrement public permettra à la population québécoise d’être informée des faits soulevés lors des audiences et de suivre la réflexion sur cet important enjeu de société. Extrait du communiqué du Bureau du coroner

L'enquête portera plus précisément sur les décès qui sont survenus entre le 12 mars et le 1er mai et qui ont fait l’objet d’un avis au coroner en raison de son caractère violent, obscur ou parce qu’il est possiblement lié à de la négligence .

Les décès survenus hors de ces balises, dont ceux qui découlent uniquement d’une infection au coronavirus, ne sont pas investigués , souligne clairement le Bureau du coroner.

Plus de détails à venir.