Académie Rivier : la SCFPA veut une meilleure communication de la province

Selon elle, une meilleure communication avec le gouvernement pourrait aider la communauté francophone à prévoir la suite des choses à propos du déménagement des élèves de l’École Valois.

Bien que la province ait récemment demandé à une tierce partie d’élaborer un plan stratégique pour s’assurer de la viabilité financière du projet, Estelle Hjertaas déplore avoir appris la nouvelle par l’entremise des médias locaux.

Ça aurait été bien d’avoir [cette information] de la part du gouvernement plutôt que des médias locaux. Je ne sais pas exactement la situation, j’espère [que le travail d’analyse du dossier] a commencé , affirme-t-elle.

La porte-parole de la Société canadienne-française de Prince Albert, Estelle Hjertaas. Photo : Facebook/Estelle Hjertaas

Dans son budget qui a été déposé lundi, le gouvernement de la Saskatchewan n’a d’ailleurs pas précisé si le projet de l’Académie Rivier était inclus dans la somme destinée au secteur de l’éducation, mais a mentionné que d’autres annonces sont prévues au cours des prochaines semaines.

Ça fait environ un an qu’on travaille sur le dossier [de l’Académie Rivier]. On a répondu à toutes les demandes du gouvernement. [...] C’est quand même frustrant pour la communauté, on ne peut pas prévoir pour l’avenir , ajoute Estelle Hjertaas.

Cette dernière explique que la communauté francophone a été invitée à envoyer des lettres au ministre de l’Éducation Gordon Wyant ainsi qu’à l'un des députés de Prince Albert, Joe Hargrave, pour faire pression sur le gouvernement dans ce dossier.

La Société canadienne-française de Prince Albert travaille depuis de nombreux mois afin que les élèves de l'École Valois puissent déménager dans les locaux de l'Académie Rivier. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

De son côté, Gordon Wyant a souligné lundi que la province était déterminée à remplir ses engagements auprès de la communauté francophone de Prince Albert, de Saskatoon et de Regina.

Le gouvernement a signé en mars 2019 un protocole d’entente au sujet de la construction d’une nouvelle école dans chacune de ces trois communautés d’ici 2025.

Avec les informations d’Elsie Miclisse