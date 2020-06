Une maison des aînés pour remplacer l'église Saint-Louis-de-France

Le ministère de la Santé a confirmé ce midi qu'il achète le bâtiment pour le détruire et ensuite y construire une des résidences promises par François Legault lors de la dernière campagne électorale.

La maison des aînés et alternative comptera 96 places, dont 84 pour les personnes âgées et 12 pour des personnes aux besoins spécifiques. Les résidents seront regroupés en unités de 12 personnes avec cuisine et salon. L'établissement sera climatisé.

Le montant de la vente de l'église atteint 2,75 millions de dollars. La construction du nouveau bâtiment coûtera 57,6 M$, soit 600 000 $ par place développée.

Trois croix surplombent l'entrée principale de l'église. Les portes sont un des éléments distinctifs de l'église. Un aperçu des motifs ornant les portes. L'église Saint-Louis-de-France est construite en 1960-1961

Les portes sont un des éléments distinctifs de l'église. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Un aperçu des motifs ornant les portes. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

L'église Saint-Louis-de-France est construite en 1960-1961

« Il y aura des chambres individuelles, alors c'est terminé les chambres à deux et les chambres à trois. Ce sera la même chose quand on va reconstruire des CHSLD, des toilettes individuelles et douches adaptées pour chaque personne », a affirmé la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais.

La maison comptera également un appartement dédié aux proches aidants, où ils pourront passer la nuit en cas de besoin.

« Il y en aura d'autres dans la Capitale-Nationale, trois autres pour ne pas le dire, ce n'est pas un secret », a ajouté la vice-première ministre et ministre responsable de la région, Geneviève Guilbault.

La paroisse Notre-Dame-de-Foy estime que l'église aurait pu se vendre à un prix supérieur, mais le projet de maison des aînés cadrait davantage dans ses valeurs.

La date de livraison de la nouvelle maison des aînés n'a pas été dévoilée.