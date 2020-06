Menace de grève dans 7 résidences pour aînés du groupe Chartwell

Un avis de grève illimité pour sept résidences privées pour aînés du groupe Chartwell à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean a été déposé au Tribunal administratif du travail par le syndicat des employés.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) déplore le manque d’ouverture du Groupe Chartwell pour donner des conditions de travail et salariales décentes à ses travailleuses et ses travailleurs .

Cinq-cents employés pourraient être en grève, dont des préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, préposés à l’entretien et plongeurs, notamment.

Les résidences visées sont : Chartwell Appartements de Bordeaux, Québec

Chartwell Domaine de Bordeaux, Québec

Chartwell Faubourg Giffard, Québec

Chartwell (CSH-HCN Lessee) Manoir Archer, Québec

Chartwell Villa du Saguenay, Saguenay

Chartwell Villa Chicoutimi, Saguenay

Chartwell Villa Jonquière, Saguenay

Le SQEES souligne qu'il y a « impasse » dans les négociations de 15 conventions collectives, mais pour l’instant, sept pourraient mener à une grève.

Un salaire autour de 15 dollars de l’heure est demandé par le syndicat, qui s’explique mal que la COVID-19 n’a pas mené à des règlements après plus d’un an de négociation.

Toute la population du Québec vient de se rendre compte à quel point ces travailleurs sont essentiels, sauf Chartwell Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ

D’ici le 10 juillet, il est possible, nous en sommes convaincus, d’éviter la grève , explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.