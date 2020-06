Deux membres des Blue Jays refusent de payer leur loyer à Toronto

Le frappeur désigné des Blue Jays de Toronto, Ryan 'Rowdy' Tellez et l'instructeur au premier but, Mark Budzinski, sont accusés de milliers de dollars en loyers impayés pour des condos du centre-ville. Selon leur propriétaire respectif, ils n'ont pas effectué de paiements depuis le mois de mars.

Les deux hommes disent qu'en raison de la suspension des activités du baseball majeur et parce qu'ils demeurent aux États-Unis en ce moment, ils ne devraient pas avoir à régler leur loyer à Toronto.

Tellez, qui a touché un boni à la signature de 850 000 dollars américains quand il a été repêché par les Blue Jays en 2013 et fait des centaines de milliers de dollars depuis dans le baseball majeur, n'a pas réglé son loyer mensuel de 4 100 $ depuis mars, indique sa propriétaire Linda Pinizzotto.

Je sens qu'on me manque de respect. Je lui ai loué ce logement en toute bonne foi , précise-t-elle.

Pinizzotto a montré ledit bail à CBC News qui stipule que Tellez a signé un bail en janvier dernier pour un condo de deux chambres à coucher dans un immeuble de Blue Jays Way, à quelques pas du Centre Rogers où jouent les Blue Jays.

Le contrat de location entrait en vigueur le 24 mars 2020. Pinizzotto dit qu'après avoir payé le loyer du premier et du dernier mois, Tellez n'a plus effectué le moindre paiement.

J'aurais facilement pu louer ce logement à long terme, mais je ne l'ai pas fait. Je le lui ai loué pour six mois en toute bonne foi parce qu'il est avec les Jays et qu'il y a une certaine confiance qui vient avec ça.

Des pertes qui s'accumulent

Présentement, Rowdy Tellez n'habite pas dans son condo du centre-ville de Toronto. La frontière canado-américaine est fermée à tout déplacement non essentiel depuis mars.

Tellez, par l'entremise d'une avocate de l'État de la Floride, a indiqué à Linda Pinizzotto que le contrat de location n'est plus juridiquement contraignant.

La condition de base selon laquelle le contrat de location a été signé est qu'il y aurait une saison de baseball et que M. Tellez jouerait pour les Blue Jays de Toronto , a écrit l'avocate Michelle Austin Pamies.

La propriétaire Linda Pinizzotto dit que le joueur des Blue Jays de Toronto, Rowdy Tellez, lui doit des milliers de dollars en loyers impayés. Photo : Radio-Canada / Jonathan Castell

Une clause dans le bail semble indiquer que si Tellez devait être échangé ou envoyé dans les ligues mineures, sa nouvelle équipe assurerait les paiements du loyer ou, si un remplaçant adéquat peut être trouvé, Pinizzotto pourrait sous-louer le logement.

La propriétaire dit que Tellez n'a été ni échangé ni envoyé dans les ligues mineures. Elle dit que ses pertes continuent de s'accumuler.

Il est obligé de payer son loyer ; je dois encore payer l'hypothèque, les taxes, les frais d'entretien, etc. En plus de tout ça, je dois payer pour l'internet, le câble et l'électricité.

Votre client est parti dans la pénombre

Linda Pinizzotto a embauché l'avocat torontois John Bianchi pour récupérer la somme qui lui est due.

L'utilisation de la COVID à titre d'excuse pour le défaut de paiement du loyer est peut-être permise pour 'Joe Public' qui travaille aux premières lignes, mais pas pour votre client, qui empoche 550 000 dollars américains ou plus par année, qui vit une vie privilégiée et qui travaille pour une organisation sportive qui vaut des millions de dollars , a écrit Bianchi à l'avocate de Tellez dans un courriel en avril.

Votre client est parti dans la pénombre sans jamais en faire mention à ma cliente.

Pinizzotto dit qu'elle n'a pas été en mesure d'entrer directement en contact avec Tellez pour discuter de la situation.

Le joueur de premier but, par l'entremise de son avocate, n'a pas répondu aux questions de CBC NewsCBC News .

Même si Pinizzotto reconnaît que Tellez est la personne qui a signé le bail, elle a écrit une longue lettre de 10 pages au président-directeur général des Blue Jays, Mark Shapiro, en avril, dans l'espoir que l'équipe aide à résoudre la situation.

Prenez le contrôle de vos joueurs et de vos entraîneurs qui sont à l'extérieur du pays pour assurer le respect des règles du jeu à l'extérieur du Centre Rogers, particulièrement avec les propriétaires de logement et les autres citoyens de notre belle ville , a-t-elle écrit.

Elle dit qu'un membre de l'organisation des Blue Jays l'a contacté, mais les paiements du loyer n'ont pas été réglés.

L'organisation torontoise n'a pas répondu aux questions de CBC NewsCBC News .

Pinozzotto dit qu'elle va maintenant entreprendre de vendre le condo, en partie en raison des retards de loyers.

Avec 40 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier, incluant la création de l'Association des propriétaires de condominiums, Pinizzotto dit qu'il ne sera pas facile de trouver un acheteur en raison de la pandémie étant donné que le marché est inondé par l'offre de condos.

Elle dit aussi que tout acheteur potentiel sera juridiquement contraint d'honorer le bail actuel jusqu'à sa conclusion à la fin du mois de septembre, même si Tellez accuse des retards de loyers.

Qui va acheter un condo quand il est déjà lié à un locataire qui n'a pas payé son loyer des derniers mois? demande Pinizzotto.

Un entraîneur dans la même situation

Le mari de Linda Pinizzotto a accepté de louer son condo de la rue Wellington à l'instructeur des Blue Jays au premier but, Mark Budzinski, en janvier.

L'ancien joueur de baseball professionnel a signé un contrat de location de six mois pour le condo entièrement meublé à raison de 3 100 $ par mois.

Le bail de Budzinski pour le logement qui surplombe le Centre Rogers devait aussi débuter le 24 mars.

J'ai décidé de faire cela seulement parce que je me suis dit 'hey, c'est un Blue Jay' . J'étais excité, explique Derrick Thomas.

Le propriétaire Derrick Thomas dit que l'entraîneur des Blue Jays, Mark Budzinski, ne paie plus son loyer pour un condo situé tout près du Centre Rogers où joue l'équipe de baseball. Photo : Radio-Canada / Jonathan Castell

Budzinski a payé le loyer du premier et du dernier mois en mars, en plus de régler le loyer du mois d'avril.

Je pensais que ça allait très bien. Le loyer du premier et du dernier mois a été payé sans le moindre problème. En avril, c'est même lui qui m'a contacté pour régler la note.

Quelques jours plus tard, Thomas dit qu'il a reçu une lettre de l'assistante juridique de son locataire demandant le remboursement de toutes les sommes payées.

Thomas calcule que le montant du remboursement avoisine 9 300 $, sans parler du loyer mensuel qui ne sera pas payé pour le reste de l'entente.

Je ne suis pas très chaud à l'idée.

Budzinski amène maintenant sa cause devant la Commission de la location immobilière ( CLI ), qui règle les mésententes entre les locataires et les propriétaires.

Budzinski demande à un arbitre d'annuler son bail et d'ordonner le remboursement des loyers payés.

Comme vous le savez, les circonstances ont énormément changé en raison de la pandémie de la COVID-19 et mon client ne peut entrer légalement au Canada. Selon ce que j'en comprends, il n'a même pas pu récupérer ses clés , a mentionné le parajuriste torontois Jeffrey Shabes dans un courriel adressé à Thomas le 30 avril.

Dans sa requête à la CLICommission de la location immobilière , Shabes dit que le contrat de location de Budzinski est inexécutable . C'est une expression juridique qui suggère que le condo n'est pas accessible en raison de la pandémie et de la fermeture de la frontière canado-américaine.

L'instructeur au premier but des Blue Jays, par l'entremise de Shabes, a refusé la demande d'entrevue à ce propos.

Une requête a été soumise à la CLICommission de la location immobilière et une audience a été prévue pour la fin du mois. Mon client va évidemment respecter la décision qui sera prise par la Commission , a écrit Shabes dans une déclaration à CBC News.

Les baux sont des contrats

Blair Drummie, un avocat torontois spécialisé dans l'immobilier, dit qu'à ce stade, Tellez et Budzinski devraient honorer leur contrat respectif.

Ils ont signé des contrats juridiquement contraignants et à moins qu'il y ait une clause qui stipule qu'une pandémie leur permet de mettre fin à leur entente, il n'y a rien à faire.

Drummie dit que Budzinski a une importante côte à remonter s'il espère prouver que la COVID-19 a rendu son contrat de location inexécutable. Normalement, le logement en question doit être invivable pour annuler un bail, précise-t-il.

S'il y avait un ouragan, un tsunami ou que le logement est passé au feu, alors le contrat devient évidemment inexécutable.

Un arbitre ou un juge va déterminer si la COVID-19 est une raison suffisante pour annuler un bail.

La chose responsable à faire d'un point de vue légal serait de sous-louer le logement à quelqu'un d'autre qui continuerait de payer le loyer jusqu'à ce qu'un nouveau locataire soit trouvé , recommande Drummie aux deux membres des Blue Jays.

Ils ont une responsabilité légale de payer le loyer à leur propriétaire.

La saison du baseball majeur en suspens

Le début de la saison de la MLB a été remis à plus tard quand la ligue a décidé de suspendre les camps préparatoires le 12 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus.

Le baseball majeur et l'association des joueurs tentent toujours de conclure une entente pour déterminer si et quand la saison pourrait reprendre. Les deux parties doivent aussi déterminer la réduction salariale que devront encaisser les athlètes pendant la saison écourtée.

Entre-temps, les joueurs comme Rowdy Tellez, qui n'ont pas de place garantie au sein de la formation d'une équipe du baseball majeur, reçoivent un salaire variant entre 500 et 1000 $ par jour à la place de leur salaire habituel.

Pour la saison 2020, Tellez aurait un salaire de près de 550 000 dollars américains.

Le salaire de Budzinski n'est pas public. Il est aussi un agent immobilier en Virginie pendant la saison morte.

L'équipe a diminué le salaire de ses employés de 10 % en attendant la relance de la saison.

D'après les informations de CBC News