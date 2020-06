Quoi faire en vacances cet été au Québec?

Les activités reprennent graduellement  (Nouvelle fenêtre) , mais il y a encore des restrictions, et la situation évolue de jour en jour. Voici où nous en sommes en ce début d’été.

Hébergement touristique

Les chalets, gîtes, auberges de jeunesse et autres résidences de tourisme sont ouverts, avec des restrictions. Les membres de trois ménages peuvent occuper la même unité locative pour un maximum de 10 personnes.

Restauration

Les salles à manger et les terrasses sont ouvertes partout au Québec. Il faut toutefois qu’il y ait une distance de 2 mètres entre les clients, à moins que ce ne soit les occupants d’une même résidence. Ou alors il faut qu’il y ait des panneaux pour séparer les clients et ainsi limiter la contagion.

Virées gastronomiques

Il est possible de visiter les artisans transformateurs et les fermes agrotouristiques. Toutefois, les dégustations ne sont pas permises. Les associations touristiques  (Nouvelle fenêtre) recommandent de communiquer avec les établissements afin de planifier votre visite et de vous informer sur les heures d’ouverture, les activités offertes et les consignes sanitaires.

Marinas, zoos et jardins

Ces infrastructures sont ouvertes.

Parcs d’attractions et aquatiques

Ces installations restent fermées pour le moment. La date de réouverture dépendra de l’évolution de la pandémie.

Excursions maritimes

Elles seront permises à compter du 1er juillet. Les excursions ne durent pas plus d’une journée, et n’incluent donc pas d’hébergement sur le bateau. Ces activités figurent normalement dans les circuits touristiques ou les séjours découvertes.

Plages publiques et privées

Les plages publiques et privées sont accessibles depuis le 22 juin.

Piscines publiques

Les piscines privées et publiques extérieures et les modules de jeux et d’entraînement extérieurs sont ouverts. Encore là, il faut respecter la règle des deux mètres.

Piscines intérieures, gymnases et arénas

Les infrastructures sportives intérieures sont ouvertes depuis le 22 juin. Sans être interdite, l'utilisation des vestiaires n'est pas recommandée.

Activités sportives et de loisir

Il est permis depuis quelques semaines de pratiquer le tennis et le golf, à condition de respecter une série de consignes. Québec autorise aussi les activités suivantes : l’athlétisme, le cyclisme, les randonnées pédestres et équestres, les sports nautiques individuels comme le canot, le kayak, l’aviron, la voile et la plongée sous-marine, l’escalade et la pêche.

Les sports collectifs sont permis depuis le 22 juin.

Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec)

Ouverture partielle des parcs de la Sépaq  (Nouvelle fenêtre) . Les activités permises varient selon les endroits. Randonnées pédestres, sentiers de vélo, pêche à la journée, camping, location de chalet et location d’équipement nautique sont permis dans plusieurs parcs nationaux.

Camping et pourvoiries

Les terrains de camping et les pourvoiries sont ouverts. Par contre, les bases de plein air classées comme des centres de vacances restent fermées pour le moment.

Bibliothèques et musées

Les musées sont ouverts. Les bibliothèques publiques le sont aussi, mais seuls les services de prêts de documents sont offerts, et l’accès aux rayons et aux espaces communs est interdit.

Cinéparcs

Ils sont ouverts.

Salles de spectacle, théâtres et cinémas

Québec permet depuis le 22 juin l’ouverture de ces lieux publics, mais avec des restrictions. Pour le moment, il faut respecter la distance de 2 mètres entre les personnes, à raison d’un maximum de 50 spectateurs. Dans les lieux où les personnes seront assises, une distanciation physique de 1,5 mètre est autorisée. Toutefois, les cinémas ont annoncé qu’ils ne rouvriront pas avant le 3 juillet. Quant aux salles de spectacles, cela pourrait prendre un peu plus de temps. Seules les très petites salles pourront redémarrer rapidement.

Camps de jour et camps de vacances

Québec autorise les camps de jour, mais là aussi il faut respecter la règle de distanciation et les mesures d’hygiène. Le gouvernement a par ailleurs décidé d’interdire les camps de vacances pour cet été.

Consignes aux touristes

Québec demande aux vacanciers qui vont se déplacer cet été de suivre une série de consignes  (Nouvelle fenêtre) :