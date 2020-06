Financement des services policiers : un conseiller municipal de Regina veut du changement

L’augmentation régulière du budget des services policiers plutôt que celui des programmes sociaux provoque un « état de folie » et doit cesser, affirme un conseiller municipal de Regina.

Andrew Stevens considère que le mode de fonctionnement actuel quant au financement des services policiers ne fonctionne pas et qu’il est de plus en plus contrarié par cette façon de faire.

Il estime qu’une hausse du financement pour des initiatives à propos de la santé mentale, du logement et des loisirs pour les jeunes rendrait la société plus sécuritaire.

Si j’avais 3 millions de dollars, je serais certainement en faveur de l’offrir à de tels programmes plutôt que d’augmenter le budget de la police , avoue Andrew Stevens.

Andrew Stevens estime que la façon de financer les services policiers doit changer. Photo : Alex Brockman

Le budget 2020 de la Ville de Regina prévoit une somme de 96 millions de dollars destinée à la police, mais le conseiller municipal pense qu’une partie de ce montant pourrait être transférée à des programmes sociaux ou à d’autres initiatives pour la prévention du crime.

Andrew Stevens souligne qu’il a entendu certaines personnes à la Ville de Regina dire qu’il était impossible de rediriger une partie du budget de la police vers les programmes sociaux puisque ces derniers relèvent du gouvernement provincial. Or, selon lui, il ne s’agit que d’une excuse pour ne pas changer les choses.

Il faut en parler. Il est temps que la province et les municipalités commencent à chercher des solutions. Nous devons aller au-delà de l’argument "ce n’est pas de notre ressort". Andrew Stevens, conseiller municipal de la Ville de Regina

Les commentaires d’Andrew Stevens surviennent alors que des discussions et des débats au sujet du financement des services policiers se tiennent dans de nombreuses villes en Amérique du Nord, notamment.

Avec les informations de Jason Warick