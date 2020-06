Des minières donnent un coup de pouce à la relance économique

Newmont Porcupine, Lake Shore Gold et Glencore mettent conjointement à la disposition des commerçants un total de 150 000$.

Les entreprises peuvent ainsi obtenir une aide financière pour acheter ce dont elles ont besoin pour accueillir à nouveau le public dans leur établissement conformément aux conditions liées à la deuxième phase du plan de sortie de confinement de la province.

La Chambre de commerce de Timmins, qui gère le programme de subventions, encourage les entreprises à soumettre une demande.

« On analyse les applications, chaque entreprise peut recevoir jusqu’à un maximum de 2000$ », explique la vice-présidente de l’organisme, Mélanie Verreault.

On a déjà 90 entreprises qui ont fait la demande et nous avons déjà octroyé 70 000 $

Mélanie Verreault, vice-présidente de la Chambre de commerce de Timmins, soutient que son équipe travaille très tard en soirée pour envoyer l'argent le plus rapidement possible aux petites entreprises de la région.

Pour l’optométriste timminoise Karine A. Briand, l’appui financier des minières arrive à point nommé. Mais elle précise que le support de la minière couvre seulement une partie de ses dépenses. Mme Briand indique avoir déjà dépensé plus de 6 000$ pour l’achat de plexiglas, de gants, de masques et de gel désinfectant pour les mains.

À long terme, les masques et les gants font grimper la facture. On utilise un masque à deux dollars par employé, par journée et nous sommes une vingtaine. C’est 40$ juste en masque.

Karine A. Briand, optométriste et propriétaire de la clinique Family Eye Care