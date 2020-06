Avenir de l'ancienne caserne Kapyong : une consultation virtuelle a lieu mercredi soir

La Société de développement du traité no 1, qui possède la majorité des terres de la caserne Kapyong à Winnipeg, organise une consultation publique virtuelle mercredi.

Le plan de ce soir est d’écouter les Winnipégois. Nous souhaitons obtenir leur contribution , explique Tim Daniels, directeur de l’exploitation de la Société de développement du traité no 1, à l'émission de CBC Information Radio.

Après des années de combat judiciaire, la Société, qui regroupe les 7 Premières Nations signataires du Traité no 1, a finalement obtenu le site situé dans le quartier Tuxedo à Winnipeg, en août 2019. Elle détient 68 % du terrain, soit 109 acres. La Société immobilière du Canada, avec qui elle est partenaire, détient le reste.

La caserne de Kapyong est abandonnée depuis de nombreuses années. Elle a été occupée par les Forces armées canadiennes jusqu’en 2004, lorsque le 2e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry a déménagé à la base des Forces canadiennes de Shilo, près de Brandon.

Depuis, plusieurs bâtiments, des routes et des stationnements du site ont été détruits et des matériaux de construction dangereux ont été retirés.

Des résidences et des zones commerciales

La Société de développement du traité no 1 propose plusieurs scénarios pour la réorganisation du site, qu'on peut consulter ici (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) . Chaque option comprend des zones d’habitations à densité faible et moyenne, des zones commerciales, mais aussi des terrains de sport et des centres communautaires.

Nous voulons offrir diverses options. Nous voulons aussi montrer l'entrepreneuriat autochtone, l’art et la culture. Ces terrains seront un endroit pour travailler, magasiner et jouer , reprend le directeur d’exploitation.

Pour les esquisses de ces plans, les responsables se sont inspirés d’autres réserves urbaines à travers le Canada, comme à Westbank en Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse. Selon Tim Daniels, ce sont des exemples de réussite qui ont permis de créer de l’emploi.

La consultation prévue mercredi sera diffusée via la plateforme Zoom à 19 h. Ceux qui ne peuvent pas s’y inscrire peuvent tout de même y assister en direct en rejoignant la page Facebook de la Société de développement du traité no 1.

Avec les informations de CBC