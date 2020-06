Feu vert pour la ligne verte de Calgary

Ce sera le plus gros projet de l’histoire de Calgary. La construction de la partie sud de la ligne verte de train léger a été officiellement validée par le conseil municipal.

Le conseil municipal a accepté le projet de 5,5 milliards de dollars par 14 voix contre 1, au terme de longues années de débats difficiles. Jeromy Farkas a été le seul conseiller à s’y opposer.

Les travaux pourraient commencer au printemps 2021, et les premiers voyageurs l'utiliser à partir de 2026.

Ce sera un investissement majeur pour la Ville, selon le conseiller Shane Keating, qui préside le comité chargé du projet. Les pandémies, ça ne dure pas. Les récessions, ça ne dure pas, a-t-il observé. La population de Calgary va reprendre sa vie normale et quand les écoles et les entreprises vont rouvrir, il y aura un besoin grandissant pour le transport en commun.

C’est vraiment une victoire pour toutes les personnes de Calgary. Naheed Nenshi, maire de Calgary

La concrétisation du projet a été rendue difficile par les discussions sur le tracé exact et les craintes exprimées par les opposants au sujet des risques financiers.

20 kilomètres

Le tracé adopté prévoit la construction de la première phase de la ligne, avec 20 kilomètres de rail et 15 stations entre la 16e Avenue, au nord du centre-ville, et la station Shepard, dans le sud-est de la ville. Un pont permettra de franchir la rivière Bow.

À terme, cette première phase devrait être complétée par 26 kilomètres supplémentaires vers le nord, jusqu’à la 160e Avenue.

La ligne pourrait transporter 65 000 personnes par jour et raccourcir certains trajets de 20 à 25 minutes. La Ville estime que le train réduira les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de 30 000 tonnes de carbone.

Ambitions en baisse

Les gouvernements provincial et fédéral contribueront à la construction à hauteur de 1,5 milliard de dollars environ chacun.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a toutefois souvent montré qu'il était mécontent que seule la partie sud de la ligne soit construite dans un premier temps. Quand la province et le fédéral s'étaient engagés à soutenir la ligne verte, le budget envisagé devait permettre la construction de l’ensemble de la ligne et desservir des zones situées encore plus au sud.