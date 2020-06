Trois élus du Lac-Saint-Jean interpellent Résolu et Ottawa

Trois élus du Lac-Saint-Jean unissent leur voix pour demander à Produits forestiers Résolu (PFR) de faire preuve de plus de transparence. Ils interpellent aussi Ottawa pour aider l’industrie forestière.

Le député du Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, le maire d’Alma, Marc Asselin, et le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et maire de Saint-Henri-de-Taillon, André Paradis, cosignent une lettre ouverte dans laquelle ils résument leur requête.

Les trois élus partagent un passé commun : ils ont tous été à l’emploi de l’entreprise pendant leur carrière.

Dans leur lettre, ils déplorent le voile d’incertitude qui perdure à la suite des récentes mises à pied de Résolu à Alma. Au printemps, la compagnie a en effet décidé de fermer deux machines, une pour six mois, l’autre pour une durée indéterminée, entraînant des dizaines de pertes d’emplois. Il reste toujours une machine à papier en fonction. Environ 200 travailleurs y sont rattachés.

La longue relation entre notre communauté et l’entreprise commande qu’elle tienne un discours transparent sur les causes de ces mises à pied. Extrait de la lettre ouverte

Ils indiquent que la direction de Résolu a rencontré un groupe d’élus il y a quelques semaines, mais que la compagnie n’a toujours pas fourni de réponses satisfaisantes aux questions soulevées.

Si la COVID-19 est bien la principale cause derrière ces décisions d’affaires, les cosignataires de la lettre invitent l’entreprise à se prévaloir des programmes gouvernementaux existants pour s’en sortir.

Nous présumons de la bonne foi de PFR, mais nous ne saurions cautionner des congédiements ou des mises à pied non justifiées. Extrait de la lettre ouverte

Ottawa incité à agir

Alexis Brunelle-Duceppe, Marc Asselin et André Paradis demandent au gouvernement fédéral de faire de l’industrie forestière le fer de lance de la reprise industrielle et scientifique canadienne . Ils souhaitent voir Ottawa investir dans la recherche et le développement pour aider l’industrie à traverser la crise.

Les trois élus mettent en relief le financement des sables bitumineux, qu’ils jugent comme une iniquité par rapport à l’industrie forestière.

En mettant tous nos œufs dans un seul et unique panier, celui des énergies fossiles, le Canada a laissé s’accumuler un déficit énorme en recherche et développement dans l’industrie forestière , peut-on lire plus loin dans la lettre.

Ils présentent leur proposition comme une opportunité à ne pas manquer pour le gouvernement fédéral.