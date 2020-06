Canicule : Trois-Rivières, Drummondville, Bécancour et Shawinigan interdisent l’arrosage

Avec la canicule qui se fait sentir sur le Québec, les villes de Trois-Rivières, Drummondville et Bécancour ont interdit l’arrosage sur leur territoire.

Elles ont emboîté le pas à d'autres municipalités, comme Nicolet, qui y sont allées d'une annonce similaire en prévisionde l’épisode de canicule attendu sur le Québec.

À Trois-Rivières, les pelouses resteront à sec

La Ville de Trois-Rivières craint pour ses réserves d’eau et interdit jusqu’à nouvel ordre l’arrosage des pelouses et le lavage de véhicules.

Il faut remonter à 2010 pour retrouver pareille consigne à Trois-Rivières.

Que ce soit manuellement ou avec un système d’arrosage automatique, il est désormais complètement défendu d’utiliser de grandes réserves d’eau potable.

Seul l’arrosage manuel des potagers et des fleurs est permis. Il est également permis de remplir sa piscine entre minuit et 6 h le matin.

Des constats d’infractions variant entre 100 $ et 2000 $ pourraient être remis aux contrevenants.

La Ville constate une augmentation de la consommation d’eau depuis le début des températures chaudes.

Ça peut créer des risques pour la sécurité incendie : éteindre des incendies majeurs va demander une grande quantité d’eau et une pression sur le réseau. C’est ce qu’on veut maintenir avec cette interdiction d’arrosage, a souligné le porte-parole de la Ville, Guillaume Cholette-Janson. La dernière fois qu’on l'a fait en 2010, on avait estimé à 30 % l'économie d’eau réalisée et ça a été suffisant pour permettre à nos réserves de se refaire.

Aucun arrosage à Drummondville, jardins compris

La Ville de Drummondville adopte une mesure extraordinaire et interdit toute utilisation extérieure de l’eau potable en raison de la consommation importante actuelle observée à son usine de filtration.

La décision, prise en prévision de la vague de chaleur, touche aussi les municipalités desservies en eau potable par la Ville.

Il est notamment proscrit de remplir une piscine, arroser un jardin ou de laver un véhicule.

L'avis demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Les réserves d’eau de Bécancour à leur niveau le plus bas en 40 ans

La Ville de Bécancour enregistre une consommation d’eau actuelle trois fois plus élevée qu’à la normale et ses réserves d’eau sont à leur niveau le plus bas en 40 ans.

Bécancour a à son tour émis une interdiction d’arrosage complet sur son territoire jusqu’à nouvel ordre.

Il y est donc interdit d’arroser la pelouse, d’utiliser tout système d’arrosage automatique, de laver tout type de véhicule ou de remplir une piscine.

L’arrosage manuel des potagers et des fleurs demeure permis.

Une patrouille du Service municipal de sécurité incendie arpentera les rues de Bécancour pour s’assurer de l’application de l’interdiction.

La consommation d’eau doublée à Shawinigan

La Ville de Shawinigan y est elle aussi allée mercredi après-midi d’une interdiction d’arrosage jusqu’à nouvel ordre.

La consommation en eau dans plusieurs quartiers de la ville a doublé depuis le début juin, ce qui met en péril les réserves municipales.

Jusqu’à nouvel ordre, les Shawiniganais ne pourront donc pas arroser leur pelouse ou nettoyer leur véhicule ou entrée de stationnement.

L’arrosage des potagers et des fleurs sera permis s’il est fait manuellement. Quant au remplissage des piscines, il sera également permis, mais seulement de 22 h à 6 h.

Les agents à la réglementation de la Ville et l’Escouade bleue feront respecter l’application de l’interdiction dans les prochains jours.

Avec les informations de Jonathan Roberge et Jean-François Dumas