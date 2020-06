L’arrosage des pelouses et le lavage de véhicules interdits à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières craint pour ses réserves d’eau et interdit jusqu’à nouvel ordre l’arrosage des pelouses et le lavage de véhicules.

La mesure a été annoncée mercredi matin et sera en vigueur jusqu’à l’émission d’un avis contraire. Il faut remonter à 2010 pour retrouver pareille consigne à Trois-Rivières.

Que ce soit manuellement ou avec un système d’arrosage automatique, il est désormais complètement défendu d’utiliser de grandes réserves d’eau potable.

Il est aussi interdit de laver un véhicule routier, une remorque, un bateau ou une caravane.

Seul l’arrosage manuel des potagers et des fleurs est permis. Il est également permis de remplir sa piscine entre minuit et 6 h le matin.

Des constats d’infractions variant entre 100 $ et 2000 $ pourraient être remis aux contrevenants.

La Ville constate une augmentation de la consommation d’eau depuis le début des températures chaudes.

Le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Guillaume Cholette-Janson explique qu’une réserve d’eau qui atteindrait un seuil critique forcerait la Ville a émettre un avis d’ébullition d’eau.

Ça peut aussi créer des risques pour la sécurité incendie : éteindre des incendies majeurs va demander une grande quantité d’eau et une pression sur le réseau. C’est ce qu’on veut maintenir avec cette interdiction d’arrosage, a souligné Guillaume Cholette-Janson. La dernière fois qu’on l'a fait en 2010, on avait estimé à 30 % l'économie d’eau réalisée et ça a été suffisant pour permettre à nos réserves de se refaire.

Mardi, la Ville de Nicolet avait pris des mesures semblables sur son territoire, à quelques heures de l’épisode de canicule attendu sur le Québec.

Avec les informations de Jonathan Roberge