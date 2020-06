Police d'Ottawa : Des recrues issues des minorités visibles désireuses de montrer la voie

Jessie - Nom fictif, CBC a accepté de ne pas utiliser son vrai nom parce qu'il craint que cela n'affecte ses perspectives de carrière - fait partie des quelque 150 nouveaux agents qui devraient être embauchés par le Service de police d'Ottawa (SPO) cette année, faisant de la cohorte de 2020 le plus grand groupe de recrues de son histoire.

Jessie est également Noir et se joint à la profession au milieu d'une crise de légitimité pour la police à travers l'Amérique du Nord à la suite du meurtre de George Floyd à Minneapolis. Ici à Ottawa, il y a eu des tensions entre le SPOService de police d'Ottawa et les minorités visibles et religieuses.

Des policiers d'Ottawa ont mis le genou à terre lors d'une marche en solidarité avec les manifestants, en l'honneur de George Floyd, tué lors de son arrestation à Minneapolis, aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Mais Jessie a indiqué que le contexte ne le dissuade pas; cela l'inspire.

Nous devons juste nous mettre au travail , a-t-il déclaré à propos de sa cohorte de nouvelles recrues. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de faire un monde meilleur pour demain.

Un objectif de diversité

Jessie fait partie des premiers à être recrutés dans le cadre d'une nouvelle politique équité, diversité et inclusivité visant à augmenter le nombre de femmes, ainsi que les minorités visibles et religieuses, dans les rangs du SPOService de police d'Ottawa .

Jessie a grandi à Ottawa et s'est porté volontaire pour travailler avec des jeunes noirs, et a déclaré qu'une partie de sa motivation à rejoindre le Service de police d 'Ottawa est d'aider à établir la confiance avec la communauté noire.

Je pense honnêtement que pour que la police comprenne vraiment la communauté noire, il faut quelqu'un qui a également grandi dans le quartier, que la communauté ait des gens qui lui ressemblent , a-t-il déclaré. Et en faisant cela, vous construisez cette confiance et comblez cet écart entre la police et la communauté.

L’inspecteur Dave Zackrias de la section du recrutement des services d'approche du SPOService de police d'Ottawa a déclaré que les exigences de base pour devenir un agent de police restent les mêmes, mais la nouvelle politique de diversité vise à s'assurer que le service reflète la communauté, comme l'exige la loi sur les services policiers de la province.

L'inspecteur Dave Zackrias dit que les candidatures pour rejoindre la police d'Ottawa sont passés de 600 au cours d'une année typique à 1600 en 2020. Photo : Radio-Canada / Amanda Pfeffer

M. Zackrias a déclaré que c'était une mesure cruciale de la légitimité du service aux yeux de la communauté en général.

À ce jour, la police d’Ottawa a obtenu une note d'échec à ce niveau, avec seulement 15 % des officiers en uniforme représentant des minorités visibles dans une ville où 26 % de la population n'est pas blanche.

Forte demande

Les demandes d'adhésion au SPOService de police d'Ottawa sont passées d'une moyenne de 600 par an à 1 600 cette année. L’inspecteur Zackrias attribue la suppression d'un certain nombre d'obstacles qui pourraient avoir retenu les candidats marginalisés. Il donne comme exemple un test de 300 $ administré par l'Association des chefs de police de l'Ontario au début du processus de demande.

La nouvelle politique de diversité a également permis de multiplier par quatre le nombre de candidatures émanant de groupes comprenant des femmes, ainsi que des minorités visibles et religieuses, qui représentent 40 % des candidats cette année.

C'est le changement. Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, les gens surmonteront cet inconfort. Dave Zackrias, inspecteur de la section du recrutement du SPO

Préoccupations concernant la rétention

Gérard Etienne, coprésident du Conseil d'équité communautaire de la police d'Ottawa, a déclaré que même s'il était impressionné par les statistiques du recrutement, il s'inquiète de ce qui arrivera à la cohorte de 2020 après l'obtention de son diplôme.

Gérard Etienne, coprésident du Conseil d'équité communautaire du Service de police d'Ottawa, s'inquiète de la capacité du service de police à retenir les nouvelles recrues et de la pression qui sera exercée sur eux. Photo : Radio-Canada / Amanda Pfeffer

Le vrai problème est de savoir s'ils vont ou non conserver ces recrues , a expliqué M. Etienne. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vu en termes de plan pour ce groupe.

Après la formation, les nouvelles recrues seront jumelées avec un officier entraîneur pendant 500 heures, soit environ quatre mois.

M. Etienne a déclaré que c'est au cours de cette période que les officiers recrues commencent à s'intégrer dans la culture policière existante, une culture qui a été récemment surveillée de près pour des incidents, y compris la diffusion d'un mème dénoncé par le chef de police comme étant raciste.

M. Zackrias a déclaré que sa section est en train d'élaborer un programme de mentorat qui serait disponible pour les nouvelles recrues pour leurs trois premières années de travail, mais qu'il est toujours à l'étape de conception.

Pression sur la cohorte de 2020

Gérard Etienne reconnaît que les attentes sont immenses pour les nouvelles recrues pour apporter des changements au sein du Service de police

Contrairement à toute autre cohorte, ils entrent à un moment charnière de l'histoire , a-t-il déclaré.

Il espère que leur seul nombre aura une influence positive sur le SPOService de police d'Ottawa .

Jessie, qui est toujours considéré comme candidat et n'a pas été officiellement embauché, a déclaré que s'il rejoignait la cohorte de 2020, il sait que les attentes seront élevées.

Je tiens à dire que je reconnais que ces derniers mois ont été très durs et qu'il y a beaucoup de peur et d'incertitude , soutient-il. Je pense que cette fois, il est important de se rassembler et que la jeune génération ait une voix et utilise cette voix pour faire la différence.

Avec les informations d'Amanda Pfeffer