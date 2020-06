Un réseau de trafic de stupéfiants démantelé dans la région de Granby

Dans le cadre de l’opération PUNITION, des policiers de Granby et de la Sûreté du Québec ont arrêté neuf individus, sept hommes et deux femmes, âgés de 21 à 62 ans.

Les arrestations ont été réalisées à la suite de six perquisitions qui ont été menées en mars et en juin.

Des armes, de la drogue et des véhicules ont notamment été saisis, dont plus de 430 grammes de cocaïne et plus de 2100 comprimés de méthamphétamine.

L’enquête des policiers tend à démontrer que les suspects effectuaient l’approvisionnement et la distribution de stupéfiants dans la région au profit de motards criminalisés.

On parle de gens qui étaient vraiment organisés entre eux. [...] C'est quand même une bonne opération étant donné les différentes phases qui ont été faites. C'est une enquête d'une bonne envergure , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Aurélie Guindon.

Les suspects ont comparu et reviendront devant le tribunal à une date ultérieure pour faire face à différentes accusations.

Autre opération policière

Le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog ont également effectué deux perquisitions mardi soir.

Elles ont eu lieu sur les rues King Ouest et Wellington Sud. Les lieux visés servaient à la vente de stupéfiants. Deux hommes de 41 ans et une femme de 31 ans ont été arrêtés. Les suspects effectuaient également de la livraison de stupéfiants.

De la cocaïne, du crack et des comprimés de méthamphétamine ont, entre autres, été saisis.