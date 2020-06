Une piste cyclable qui dérange à Drummondville

Les citoyens évoquent notamment l'étroitesse de la rue et des enjeux de sécurité pour justifier leur opposition. Propriétaire depuis 33 ans, Hélène Lamothe qualifie l'attitude de la Ville de véritable affront envers ses contribuables.

On n'a pas été consultés. On reçoit une lettre datée du 8 juin alors que le marquage est déjà en place. La voix des résidents n'a pas été entendue , affirme-t-elle.

Le conseiller municipal du secteur, Alain D'Auteuil, appuie ces résidents et croit que la Ville devrait faire un pas en arrière avant de poursuivre ses démarches.

Je ne remets pas en doute les capacités de jugement de notre intendant à la circulation, mais des fois c'est bon d'avoir d'autres personnes à tête reposée et qui regardent ça de l'extérieur , explique M. D'Auteuil.

Selon le maire Yves Grondin toutefois, les citoyens ont été informés par courrier et peuvent toujours se faire entendre sur le site web de la Ville ou par téléphone.

Ils se font entendre, ils ont déposé une pétition, on a pris acte de la pétition et des commentaires. En ce moment, ce que l'on a entendu ne nous incite pas à changer la décision. On se rappelle que c'est du marquage au sol, ça peut se changer. Nous allons continuer à faire des études de débit de circulation et on va voir comment l'association va se vivre et si ça se vit mal et on pourra réagir , a-t-il dit.

Ce nouvel axe cyclable fait partie intégrante du Plan de mobilité durable dont la Ville poursuivra la mise en oeuvre au cours des prochaines années.