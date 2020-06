Pyongyang refuse les émissaires de Séoul et annonce une remilitarisation

Au lendemain de la destruction par le régime nord-coréen de son bureau de liaison avec la Corée du Sud, Pyongyang a rejeté mercredi la proposition de Séoul d'envoyer des émissaires et promis de renvoyer ses troupes dans des structures démilitarisées en vertu d'accords conclus en 2018.

La solution à la crise actuelle entre le Nord et le Sud provoquée par l'incompétence et l'irresponsabilité des autorités sud-coréennes est impossible et ne pourra être résolue que lorsqu'un prix adéquat aura été payé , dit l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

L'envoi d'émissaires proposé par le Sud est une initiative sans tact et malintentionnée , poursuit KCNA, citant Kim Yo-jong, la soeur du dirigeant Kim Jong-un.

Une dépêche distincte de KCNA prévient que l'état-major de l'armée populaire est prêt à déployer des troupes dans les secteurs du mont Kumgang et de Kaesong, près de la frontière.

Des postes de police démantelés dans le cadre des accords de 2018 dans la Zone démilitarisée (DMZ) vont parallèlement être remis en service, tandis que les unités d'artillerie stationnées près de sa côte ouest vont être renforcées.

Le regain de tension dans la péninsule trouve son origine dans les opérations de groupes de transfuges qui ont envoyé au Nord des tracts mettant en cause le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Pyongyang, qui dénonce une campagne de propagande inacceptable, accuse le pouvoir sud-coréen de protéger ces groupes.

La destruction à l'explosif du bureau de liaison intercoréenne dans la ville frontière de Kaesong, du côté nord de la ligne de démarcation, est présentée comme le moyen de contraindre la racaille humaine et ceux qui la protègent à payer chèrement ces crimes , soulignait mardi l'agence KCNA, reprenant l'expression consacrée du Nord pour désigner les transfuges.

Le bureau de liaison intercoréenne dans la ville industrielle de Kaesong, en Corée du Nord, avant sa destruction. Photo : Reuters / Yonhap

Sinistre présage à une catastrophe totale dans les relations Nord-Sud , écrit le Rodong Sinmun, le quotidien du Parti nord-coréen des travailleurs qui publie mercredi des photographies du bâtiment avant et après sa destruction.

Cette escalade spectaculaire est un revers majeur pour le président sud-coréen Moon Jae-in, qui s'efforce d'amener Pyongyang à accepter une politique de coopération et avait proposé en début de semaine d'envoyer à Pyongyang une délégation de haut niveau.

L'aggravation de la situation a conduit son ministre de l'Unification, Kim Yeon-chul, chargé des relations avec le Nord, à présenter sa démission.