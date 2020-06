Avec la montée du mercure, l’envie de profiter des plages et des piscines grandit. Alors que les piscines rouvriront ce samedi à Sherbrooke, rien n’est encore prévu pour les plages, autant privées que municipales. Une situation qui inquiète les propriétaires du Camping Plage McKenzie, à Racine, pour des raisons de sécurité de leur clientèle.

On est vraiment inquiets. Il y a un enjeu de sécurité majeur , lance Geneviève Goulet, gestionnaire du Camping Plage McKenzie. Mme Goulet explique que la direction avertit chaque personne qui s’approche de l’eau de la fermeture de leur plage privée.

Ce qu’on leur dit, c’est qu’ils peuvent aller nager en eau libre. Donc, on les dirige vers nos quais de la marina pour qu’ils puissent aller faire une baignade. Par contre, là-bas, c’est très profond , s’inquiète-t-elle.

L’embauche de sauveteurs est pour le moment illégale pour les plages. Mme Goulet contreviendrait à la loi si elle en engageait et s’exposerait à des sanctions. Elle affirme néanmoins ne pas avoir l’esprit tranquille dans son camping.

Clairement, les gens ont besoin de se rafraîchir et ils vont devoir le faire en eau libre au large au lac sans aucune surveillance. Geneviève Goulet, gestionnaire du Camping Plage McKenzie

La distanciation sociale possible

Mme Goulet voudrait que le gouvernement provincial permette l’embauche de sauveteurs pour assurer la sécurité sur la plage de son camping. On est capables de respecter la distanciation sociale. On va faire des corridors d’entrée et de sortie pour contrôler le nombre de personnes dans l’aire de baignade , assure-t-elle. Ce sont des mesures qu’on est capables de mettre en place.

Les propriétaires du camping se disent même prêts à fermer l’accès de leur plage aux visiteurs qui proviennent de l’extérieur de leur camping afin de mettre en place des mesures de distanciation physique. Tout ce qu’on veut, c’est que notre plage soit sécuritaire. C’est vraiment notre priorité , lance-t-elle.

Du côté des plages municipales, elles sont encore officiellement fermées. Toutefois, de façon officieuse, nombreux sont les citoyens qui y font trempette, comme l’a constaté notre journaliste à la plage Lucien-Blanchard de Sherbrooke. Là aussi la fréquentation se fait sans sauveteur.

À Sherbrooke, l'ouverture officielle des piscines se fera ce samedi. La Ville prévoit expliquer, jeudi, quelles mesures s'appliqueront afin d’y faire respecter la distanciation physique.