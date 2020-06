Consommation d'alcool durant la pandémie : avertissement de la santé publique

La Santé publique rappelle qu'une augmentation de la consommation de drogues et d’alcool pendant la pandémie peut avoir des effets négatifs sur la santé.

Un sondage publié par la firme Nanos conclut qu’un Canadien sur cinq a augmenté sa consommation d’alcool durant la pandémie.

Les gens consomment plus d’alcool et de substances pour gérer le stress et l’anxiété , selon le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste des Services de santé du district de Timiskaming.

Le bureau de santé publique, en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale, invite les personnes qui consomment plus de ces substances pour évacuer le stress et l’anxiété à prendre la mesure des risques qu’ils encourent.

À cet effet, les organismes suggèrent d’utiliser les « recommandations canadiennes pour l'usage du cannabis et de l’alcool à moindre risque », un outil du gouvernement canadien.

La santé publique invite toute personne inquiète face à sa consommation d’alcool ou de drogues à aller chercher de l’aide auprès des ressources existantes.