De nombreux questionnements sur le retour en classe en septembre

Alors que le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a annoncé, mardi, que tous les élèves, du préscolaire à la cinquième secondaire, reviendront en classe en septembre , selon les ratios normaux par classe et par enseignant, les questionnements demeurent nombreux du côté du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE).

Le 11 mai, on est rentrés avec à peine 50 % des élèves du primaire. Maintenant, on va rentrer au mois d’août avec 100 % des élèves du primaire et du secondaire. C’est un enjeu qui est majeur , explique d’emblée Richard Bergevin, président du SEE.

Selon lui, le plan du ministre Roberge de faire rentrer tous les élèves en même temps est un plan très ambitieux . Il faut par contre qu’il nous donne les moyens d’être capables d’agir comme des professionnels de l’éducation , poursuit-il.

Les enseignants ne voudront pas jouer à la police

Au secondaire, on parle de garder les élèves dans une même classe pendant toute la journée avec des enseignantes qui vont se déplacer. Il y a des enjeux majeurs là-dessus par rapport aux pauses. Lors des déplacements des enseignants, les élèves seront seuls dans les classes. Comment va-t-on réussir à gérer ça? On ne va pas être la police des élèves pendant toute la journée , souligne M. Bergevin.

Il reste beaucoup de questions et le ministre va devoir trouver les bonnes réponses. - Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec

Par ailleurs, pour Richard Bergevin, la priorité reste la santé et la sécurité de tous les élèves. Les mesures d’hygiène devront être respectées. Et là-dessus, on s’attend à avoir du soutien de la santé publique et de la CNESST pour nous donner un coup de main pour nous assurer que les directives soient claires et précises pour chacun , lance-t-il.

La députée de Sherbrooke dénonce l'absence de mesures de soutien

De son côté, la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, dénonce l’absence totale de mesures pour mieux soutenir les élèves . Ça aura peut-être l’apparence d’une rentrée normale, mais plusieurs élèves vont revenir de loin. Ils auront passé 6 mois sans faire d’activités scolaires. Pour eux, ça ne sera pas une rentrée normale, et je m’attendais à ce qu’on prévoie un ajout important de ressources professionnelles, et même une diminution du nombre d’élèves par classes pour mieux les accompagner , regrette-t-elle.

Le plan salué par l’Université de Sherbrooke

Du côté de l’Université de Sherbrooke (UdeS), on se réjouit du plan du ministre de l’Éducation. Depuis plusieurs semaines, l’établissement n’avait pas caché son souhait de faire de l’apprentissage en présentiel pour le plus grand nombre possible d'étudiants.

Pierre Cossette, recteur de l’UdeS, est sûr que son établissement sera en mesure de le faire, même s’il avoue qu'au niveau de l'espace physique, ça sera tout une logistique pour être en mesure de respecter le 1,5 mètre entre chaque étudiant.

C’est un casse-tête d’une incroyable complexité parce que même à 1,5 mètre, les capacités des locaux sont beaucoup diminuées, mais on fait preuve d’inventivité. Le Centre culturel, les deux parterres, les deux foyers, la grande salle tout comme la petite salle vont servir à faire de l’enseignement six jours par semaine , lance-t-il

Des plages horaires seront néanmoins gardées pour les spectacles les vendredis, samedis soir et également les dimanches, si les conditions sanitaires le permettent, tient à assurer Pierre Cossette.

L'UdeS à la recherche de sites alternatifs

L’UdeS travaille également à trouver des sites alternatifs pour y donner des cours à de grands groupes d’étudiants dans des sous-sols d’églises ou encore dans le Couvent des Petites Soeurs de la Sainte-Famille qui se trouve à une distance de marche raisonnable du campus.

Des projets sur l’apprentissage extérieurs sont également évalués, selon M. Cossette. [Ça] ne peut pas marcher tout le temps, mais ça peut être une belle option , croit-il.