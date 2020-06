Les grands spectacles attendront en Alberta

Les salles du Théâtre Citadel à Edmonton se sont vidées il y a trois mois, sur ordre de la province. L’émotion monte encore à la gorge de la directrice, Chantell Ghosh, quand elle raconte cette journée.

On a eu trois heures d’avis, avant que 700 personnes n’arrivent pour notre premier spectacle. On en avait trois de prévus ce week-end-là , raconte-t-elle. [...]. Ça a été catastrophique.

Depuis, elle dit n’avoir qu’une chose en tête : ramener ses employés et les artistes au travail. Pourtant, même si le gouvernement permet maintenant aux salles de spectacle de rouvrir, celles du Citadel resteront fermées.

Comme l’Orchestre symphonique d’Edmonton, l’Alberta Ballet, et le Winspear Centre, l’établissement a choisi de repousser sa programmation au printemps 2021.

C’est parce que les règles de santé publique sont strictes, d’ici là, explique Chantell Ghosh.

Chaque type de performance et de répétition vient avec ses propres obligations, mais surtout, les salles ne peuvent accueillir que 100 personnes à la fois, en laissant au moins deux mètres d’espace entre chaque spectateur.

Si on applique ça à un établissement comme le nôtre [...], même en présumant que les gens viennent en couple, on ne pourrait remplir qu’à peu près 10 % [de nos sièges] , calcule Chantell Ghosh.

Elle en conclut qu'il faut donc rester fermé, quitte à compter sur le fond d'urgence, nourri par les donateurs. On en parle comme de notre fonds pour les mauvais jours et aujourd'hui, il pleut à boire debout , dit-elle.

Le théâtre Citadel reporte la majorité de sa saison 2019-2020 à l'an prochain. Le reste est annulé. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Selon le directeur artistique de l’Alberta Ballet, Jean Grand-Maître, rentabiliser un grand spectacle sans vendre même la moitié des sièges est simplement impossible .

À titre d’exemple, en 2018, le ballet La Belle au bois dormant a coûté plus de 830 000 $. Les quelque 15 000 billets vendus ont généré 896 907 $ de revenus.

On va perdre beaucoup d’argent, ça, c’est certain, parce qu’on ne pourra pas faire de Casse-noisette l’année prochaine, ni à Calgary ni à Edmonton , dit-il. Il y a des spectacles qu’on voulait monter cette année et qu’on a dû annuler, c’était nos spectacles les plus payants .

L'Alberta Ballet ne sera pas ce qu'il était avant longtemps. Jean Grand-Maître, directeur, Alberta Ballet

Il espère pouvoir lancer sa prochaine grande production, le Lac des Cygnes, en mai 2021, puis Peter Pan en juillet. La décision finale à ce sujet devrait être prise en février.

De nouveaux petits spectacles sur la table pour l’automne

D’ici là, toutefois, l’Alberta Ballet cherche une façon de ramener sécuritairement ses danseurs aux répétitions, et pense à présenter de nouvelles productions qui n’étaient pas au programme, plus petites et moins coûteuses.

C’est aussi une option qu’envisage le Citadel. Ce serait des spectacles minimalistes, avec un ou deux artistes sur scène, davantage dans le but d’offrir une certaine continuité de services au public que dans l’espoir de générer des profits, d’après le directeur des communications.

Le théâtre a également commencé à offrir des cours de théâtre en ligne, qui ont eu l’avantage d’attirer des élèves de tous les coins de l’Alberta, selon Chantell Ghosh.

Elle songe par ailleurs à présenter une version web du traditionnel Conte de Noël que le Citadel offre chaque décembre.

L’Orchestre symphonique d’Edmonton diffusera aussi certains concerts en ligne.

Le théâtre de la Cité ouvert, mais vide

Même les petites salles de spectacle semblent peiner à trouver leur compte, cependant. La Cité francophone d’Edmonton a ouvert la sienne aux réservations, mais sans grand succès.

En ce moment, la demande n’est pas là. Le monde ne loue pas le théâtre, les spectacles sont remis , dit le directeur, Daniel Cournoyer.

Il se dit prêt à travailler avec tout groupe qui désirerait louer la salle pour assurer le respect des consignes de santé publique. Il dit qu’il ne peut cependant pas se permettre de la louer au rabais.

Nos coûts d’électricité et de main-d’oeuvre demeurent les mêmes. C’est aux compagnies de production de décider si ça vaut la peine , ajoute-t-il.

Daniel Cournoyer explique qu'aucune compagnie de production n'a encore manifesté son intention de louer le théâtre de la Cité francophone dans les prochains mois. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Il a bon espoir que le festival du Canoë volant pourra se tenir à l’hiver et remettre un peu de vent dans les voiles des finances de la Cité francophone.

Il estime que grâce à ses diverses autres activités, la Cité pourrait se priver des revenus de son théâtre jusqu’au printemps prochain sans s’écrouler.

Même si le retour à la normale risque de prendre du temps, il reste d’ailleurs optimiste, tout comme Jean Grand-Maître.

Pendant plusieurs années, ça va être la reconstruction. On ne pourra pas investir dans des décors somptueux ou un orchestre complet [...], mais les gens, je crois, vont revenir à l’art d’une façon plus profonde parce que ça va leur avoir manqué énormément , pense le directeur de l’Alberta Ballet.

