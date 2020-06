Un policier d'Edmonton accusé de voie de fait après l'arrestation musclée d'un Autochtone

L'agent de police Michael Partington a été accusé de voies de fait sur Elliot McLeod. Le policier est avec le Service de police d’Edmonton depuis quatre ans. Il a été suspendu de ses fonctions sans solde.

Après son arrestation, Elliot McLeod affirme que les policiers l'ont aussi emmené dans une rue latérale et l'ont agressé deux fois alors qu'il était menotté, une fois avec un sac sur la tête, mais ce moment n’a pas été capté par la vidéo.

Après qu'il m'ait arrêté, il m'a traîné deux fois hors de la voiture de police alors que j'étais menotté et il m'a agressé , a déclaré Elliot McLeod en entrevue par téléphone du centre de détention d'Edmonton.

L’homme de 33 ans a un long casier judiciaire et a notamment été inculpé dans une affaire de meurtre prémédité plus tôt cette année.

La vidéo qui montre son arrestation en août 2019 a été prise par la passante Natasha Wright et partagée sur les réseaux sociaux au début du mois de juin.

Alors qu’Elliot McLeod était couché par terre et maintenu par un officier, un deuxième agent s'est approché et a enfoncé soudainement son genou dans le haut du dos d’Elliot McLeod qui a hurlé de douleur.

Dans un communiqué émis mardi, le Service de police d’Edmonton indique que l'accusation déposée contre Michael Partington est l’aboutissement d’une enquête de sa direction des normes professionnelles.

La division a conclu que le niveau de force décrit dans le rapport de police n'était pas conforme à la force observée dans la vidéo et a renvoyé l'enquête aux procureurs de la Couronne à la fin mars.

Le ministère public des poursuites pénales de l'Alberta a recommandé qu’une accusation criminelle soit portée contre Michael Partington le 12 juin, moins d’une semaine après la diffusion de la vidéo en ligne.

Version d’Elliot McLeod

En entrevue, Elliot McLeod a déclaré qu'il se promenait en vélo au centre-ville quand la voiture de police s'est arrêtée à côté de lui. Les agents lui ont demandé son nom, sans lui dire pourquoi. Elliot McLeod a alors donné un faux nom avant de s’enfuir en vélo et que les policiers l’arrêtent. Je n'ai pas résisté à l’arrestation, parce je savais ce qui pouvait arriver , dit-il. Je n’allais pas essayer de résister, je savais que ça allait juste avoir comme résultat de me faire battre , ajoute Elliot McLeod.

Il ajoute que les officiers l'ont ensuite emmené dans une rue latérale où les policiers l'auraient battu à deux reprises.

Il a dit que la première fois, l'un des policiers a affirmé qu'il leur avait craché dessus et qu'ils lui ont mis un sac sur la tête pour l’empêcher de cracher ou de mordre.

J'étais en colère , dit Elliot McLeod.

Honnêtement, j'avais vraiment peur. Je ne savais pas quoi faire. Elliot McLeod

J'ai fini par devenir fou sur le siège arrière et je pense que j'ai donné un coup de pied dans la porte , a-t-il déclaré. Et ils m'ont traîné dehors. Je m'en souviens très bien, honnêtement, parce que c'était vraiment effrayant, de ne pas savoir d'où le prochain coup allait venir.

La deuxième fois, ils m'ont aussi traîné. À ce moment-là, je me souviens juste que j’étais contre le véhicule et que j’ai simplement fermé les yeux et essayé de me préparer parce que je ne savais pas d'où allait venir le prochain coup.

Le père d’Eliot McLeod dit que son fils est membre de la communauté autochtone de Bigstone à l'ouest de Fort McMurray en Alberta. Terry McLeod dit qu'Elliot est gentil et compatissant, mais qu'il a commencé à avoir des problèmes de drogue et d'alcool et est devenu sans-abri après avoir déménagé à Edmonton il y a quelques années.

Elliot McLeod dit qu’il a donné sa version des faits à un représentant des normes professionnelles quelques mois après son arrestation et qu'il n'a jamais eu de nouvelles ensuite.

La femme qui a partagé la vidéo de l'arrestation en ligne, Natasha Wright a déposé une plainte le 28 août 2019. Après en avoir discuté avec un officier une semaine plus tard, elle dit qu'elle n'a jamais été mise au courant si un suivi avait été fait.

Avec les informations de Charles Rusnell et Jennie Russell