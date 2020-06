Dernière ligne droite pour Trudeau avant le vote pour un siège au Conseil de sécurité

C’est lors de sa conférence de presse quotidienne sur la COVID-19 que M. Trudeau a évoqué la question du siège au Conseil de sécurité en répondant à deux questions de journalistes à ce sujet.

Le Canada est très engagé sur la scène internationale et ça va continuer. On espère pouvoir remporter le siège, mais, quels que soient les résultats, le Canada va continuer d’utiliser tous ses moyens, d’être impliqué et d’avoir un impact positif dans le monde.

Le premier ministre Justin Trudeau