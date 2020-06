Surpris par l'intérêt de sa fille

Si vous êtes allés à l’école francophone dans les environs d’Edmonton ou de ses banlieues nord, vous avez presque assurément été à bord d’un des autobus de la famille Fréchette. Démarrée par David Fréchette, l’entreprise a fait travailler presque tous ses enfants et maintenant certains de ses petits-enfants.

Chantal Fréchette a longtemps conduit un autobus de la compagnie de son père David, car les horaires étaient assez flexibles pour prendre soin de ses fils à la maison. Photo : Chantal Fréchette

À l'approche de l’âge de la retraite, le Franco-Albertain ne s’en cache pas, il a toujours souhaité que l’un de ses enfants prenne le flambeau de l’entreprise familiale, mais il ne s’attendait pas à ce que ce soit sa fille Chantal qui le fasse, alors qu’elle se destinait pour l’enseignement. Après 23 ans dans la compagnie, David Fréchette lui a laissé les rênes avec son mari, mécanicien pour l’entreprise. Maintenant, c’est elle la patronne , rigole-t-il.

Mon père, c'est mon boss

Pas toujours commode

Plus jeunes, c’était un peu à reculon que les enfants de la famille Chartrand venaient travailler à la boulangerie de leurs parents. Papa n’était pas commode , avoue à la rigolade Yvan Chartrand, patriarche d’un clan de quatre enfants et propriétaire de la boulangerie Bonjour à Edmonton. [Je n’ai] jamais donné de l’argent de poche. Si les enfants voulaient faire de l’argent de poche, ce n’est pas compliqué : il faut venir travailler à la boulangerie.

Depuis deux ans, Émilie Chatrand travaille au service à la clientèle de la boulangerie. Son père la taquine en disant qu'elle est responsable des clients fâchés. Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

En fait, Yvan Chartrand ne s’attendait pas du tout à ce que son fils Kenny veuille travailler à la boulangerie. Il y a six ans, ce dernier est d’ailleurs revenu du Japon, où la famille a vécu de nombreuses années, notamment pour devenir un partenaire dans l’entreprise familiale.

[En travaillant] ailleurs, ils se sont rendu compte que ce n’est pas toujours si facile. Ils se rendent compte que Papa n’était pas si nono dans le fond. Yvan Chartrand, propriétaire de la boulangerie Bonjour

Savoir attendre

Larme à l’oeil, c’est avec beaucoup de fierté que Paul Blais parle du parcours de ses fils et de leur avenir dans l'immobilier. Ils se bâtissent une carrière en dehors de moi , dit-il.

En effet, les jumeaux Marc et Greg n’attendaient que leurs diplômes pour sauter à pieds joints dans l’entreprise d’agents immobiliers démarrée par leur père. Toutefois, ce dernier les a forcés à ralentir leur ardeur : je voulais être certain qu’ils aient des expériences de vie . La décision était la bonne reconnaissent les deux jeunes hommes qui l’ont finalement rejoint il y a quatre ans.

Même si tous n'ont pas un lien de sang, les membres de l'équipe de Paul Blais se considèrent comme une famille. Photo : Paul Blais

On est très chanceux qu’il soit patient avec nous. D'avoir quelqu'un comme lui qui est toujours là pour toi, ça nous aide beaucoup, raconte Marc Blais. Il est vraiment ouvert et patient. Si tu as l’opportunité de travailler avec ton père. Pour moi c’est un no-brainer (une décision facile à prendre).

La recette du succès

Malgré le sentiment de franche camaraderie qui existe dans les trois familles rencontrées, tous avouent que ce n’est pas rose tous les jours.

Avec près de 25 ans de boulangerie, c’est parfois en se mordant les lèvres que Yvan Chartrand a dû regarder ses enfants faire leurs premiers essais. Il faut les laisser faire leurs erreurs , dit-il. Par contre, maintenant, c’est avec fierté qu’ils montrent les pains concoctés par son fils Kenny : Mon garçon est rendu au stade où c’est lui qui m’en apprend. [...] [En voyant ça], on devient un peu émotif, mais c’est ça la famille dans le fond.

Avant de s'établir à Edmonton, la famille Chartrand possédait une boulangerie au Japon. Photo : Yvan Blais

Je vous avouerais qu’avec nos enfants, on est souvent plus dur qu’avec nos employés. On a des attentes, confesse Yvan Chartrand. Comme parent ou patron, on ne s’en rend pas toujours compte. Mais après, il faut se pardonner et rigoler un peu, ajoute-t-il.

Parfois, c’est la maman qui vient à la rescousse, raconte David Fréchette, pour rappeler à Papa d’être un peu plus doux ou même pour être une oreille attentive pour les enfants.

Au final, travailler en famille c’est rassurant, ajoute-t-il, car on n’a pas besoin d’inculquer la valeur de la compagnie .

Si on veut passer notre entreprise à nos enfants, il faut leur donner la chance de prendre des décisions [...] et mettre de l’eau dans son vin, explique David Fréchette. J’ai toujours beaucoup plus vu mes enfants comme des partenaires que des employés.