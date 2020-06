Chanter n’est pas permis en Ontario

C'est l'essentiel du message du gouvernement provincial, qui inclut une interdiction explicite de chanter - et même de danser - dans son plan de réouverture des commerces qui avaient été fermés en raison de la pandémie.

L'étape 2 du plan de relance économique de l'Ontario contient de nombreux documents d'orientation pour les secteurs autorisés à reprendre ou à étendre leurs activités.

Les directives préparées pour les restaurants et les bars indiquent que le chant et la danse sont interdits dans les espaces extérieurs où les clients sont actuellement autorisés à se réunir en nombre limité.

Des documents indiquent que le chant est également interdit dans les garderies et découragé dans les lieux de culte qui ont reçu le feu vert pour rouvrir leurs portes à travers l'Ontario la semaine dernière.

Le ministère provincial de la Santé affirme que les directives anti-chant s’appuient sur des faits scientifiques.

C'est un peu dégoûtant, mais chaque fois que nous parlons, nous crachons sur le monde qui nous entoure , illustre le Dr Isaac Bogoch, médecin et scientifique spécialisé en maladies infectieuses à l'Hôpital général de Toronto.

Et si nous chantons, crions ou respirons fortement, nous expulsons probablement plus de salive et de sécrétions nasales (...) et si quelqu'un est infecté, alors ces sécrétions répandront de virus.

Le Dr Bogoch explique que ces règles peuvent sembler extrêmes, mais qu'elles ont pris forme des suites d’une tragédie qui s'est déroulée aux États-Unis au début de la pandémie.

Selon un rapport publié par le Center for Disease Control and Prevention, le nouveau coronavirus a touché une chorale de l'État de Washington qui s'était réunie pour des répétitions au début mars. Le rapport révèle que deux membres de la chorale de Skagit Valley sont décédés de la COVID-19, et que jusqu'à 87 % des membres de la chorale ont été infectés.

La transmission a probablement été facilitée par la proximité (...) pendant la répétition et aidée par l'acte de chanter , indique le rapport.

Les preuves indiquent que le chant peut présenter un risque plus élevé que la parole normale selon Hayley Chazan, porte-parole de la ministre de la Santé de l’Ontario.

Si, dans les restaurants et cafés autorisés à rouvrir, le chant est tout simplement banni, les directives concernant les lieux de culte sont hyper précises.

Les fidèles doivent s'abstenir de chanter et laisser la tâche à un chanteur solo placé à au moins quatre mètres des gens réunis dans l'église. Les instruments à vent sont également déconseillés.

Selon Neil MacCarthy, porte-parole de l'archidiocèse de Toronto, les églises catholiques ont déjà commencé à observer les nouvelles règles. Il a indiqué que les paroissiens sont également encouragés à porter des masques, une mesure qui, selon lui, rend les gens encore plus hésitants à se mettre à chanter.

Les garderies doivent s’abstenir d’avoir des activités de chant à l'intérieur. Les directives du ministère de la Santé pour les camps de jour déconseillent également le chant à l'intérieur et encouragent les protocoles de distanciation physique standard pour le chant à l'extérieur.