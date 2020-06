Les piscines extérieures de Winnipeg ouvriront le 3 juillet

Environ 400 employés mis à pied temporairement par la Ville de Winnipeg pendant la pandémie de COVID-19 seront bientôt de retour au travail. La Ville se prépare à rouvrir les piscines et à reprendre certains de ses programmes et services communautaires, comme les services animaliers.

Les piscines extérieures

Les piscines extérieures et les pataugeoires ouvriront le 3 juillet, mais avec des capacités réduites, indique la Ville dans un communiqué. Winnipeg mettra en place un système de plages horaires et demande aux Winnipégois de réserver un créneau de deux heures.

Les gens qui voudront se baigner sans réservation pourraient ne pas pouvoir entrer si une piscine est déjà au maximum de sa capacité autorisée.

Les règles de distanciation sociale et les mesures d’hygiène entraînent certains changements : les casiers ne seront pas disponibles et l’usage des douches, toilettes et vestiaires sera limité.

Il faudra respecter une distance de deux mètres dans les files d’attente à l'entrée, autour de la piscine et dans l’eau, sauf dans le cas des gens qui vivent dans un même foyer.

Toute personne qui présente des symptômes de COVID-19 ne sera pas autorisée à entrer.

Les piscines seront nettoyées après chacune des plages horaires, indique Winnipeg. Il n’y aura pas de frais d’admission dans le cas des piscines non chauffées, mais il y en aura pour les autres.

Les cours de natation ne reprendront pas pour le moment.

Les horaires complets et les règles d'admission seront dévoilés peu avant la réouverture des piscines.

33 pataugeoires ouvriront

Dans le cas des 33 pataugeoires, il faudra aussi réserver un créneau horaire de deux heures et la distanciation sociale devra être observée.

L’usage des toilettes sera limité et le personnel désinfectera régulièrement les surfaces.

Reprise des services animaliers

L'agence des services animaliers situe au 1057 de l'avenue Logan ouvre partiellement ses portes au public dès le 17 juin. On pourra notamment y enregistrer son animal de compagnie.

Le service continuera de réunir les chiens perdus et leurs propriétaires et d’offrir des chiens pour adoption, mais le chenil restera fermé au public.