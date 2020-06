La bénédiction... directement sur le balcon

L’évêque René Guay du Diocèse de Chicoutimi a offert une cérémonie extérieure aux quelque 200 résidents.

Une première tournée, ça a été de les saluer et j'ai reconnu des personnes. Après ça, je me suis adressé à eux avec une petite réflexion [...] J'ai voulu leur redire tout l'amour et la tendresse de Dieu cet après-midi. Puis, dans un dernier moment, ça a été la bénédiction, l'occasion de leur faire des souhaits et de les remercier , explique Mgr Guay.

Le coordonnateur aux loisirs à la Villa Saguenay, Dominic Gagné, trouvait que le moment était bien choisi pour organiser un tel événement. Ils ont été confinés pendant plusieurs mois et on a quand même des personnes qui sont très religieuses ici, donc ça leur manquait. Ça va être un petit boost d’énergie , avance-t-il.

Mgr René Guay a béni les résidents de la Villa Saguenay à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L’autorisation des rassemblements de 50 personnes à l’intérieur, annoncée lundi par le gouvernement du Québec, donne une lueur d’espoir aux gens qui attendaient la réouverture des lieux de culte.

Des directives plus précises seront annoncées cette semaine concernant ces rassemblements en raison des chants qui peuvent projeter des gouttelettes.

D’après le reportage de Gabrielle Morissette