La COVID-19 fait 2 nouvelles victimes à Ottawa et 1 en Outaouais

Le coronavirus continue de sévir dans la grande région de la capitale fédérale : deux malades de plus sont morts de la COVID-19 à Ottawa, tout comme un résident de l’Outaouais.

Selon Santé publique Ottawa (SPO), l’une des victimes demeurait dans l’un des huit milieux de vie pour aînés aux prises avec une éclosion de COVID-19. Les flambées institutionnelles dans divers établissements de soins de la capitale ont coûté la vie à 236 Ottaviens.

Ottawa compte également six cas confirmés de plus, pour un total cumulatif de 2036 depuis le début de la crise sanitaire, selon SPOSPO . Il ne reste plus 79 cas actifs dans la capitale fédérale, dont 15 qui nécessitent une hospitalisation.

Pour sa part, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) n’a dénombré aucun nouveau cas, aucun nouveau décès et aucune nouvelle hospitalisation. Le secteur compte également toujours 131 cas résolus et 1 flambée institutionnelle active.

Maintenant 17 morts au CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond

Un bénéficiaire d’un centre de soins de longue durée (CHSLD) a succombé à la COVID-19 en Outaouais. Il s’agit cette fois d’un résident du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, où 17 bénéficiaires sont maintenant morts de la maladie. Plus de la moitié des décès attribuables au coronavirus en Outaouais sont survenus dans cet établissement.

Les éclosions au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Champlain-de-Gatineau et à la phase 2 des Résidences de la Gappe sont elles aussi toujours actives.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais n’a dépisté aucun nouveau cas sur son territoire, d’après sa plus récente mise à jour. Il reste désormais 89 cas actifs dans la région. De ce lot, sept personnes sont hospitalisées, soit une de moins que la veille.