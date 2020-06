Mort d’un homme à Valcourt : des témoins de la scène racontent

Jérémy Perras est un employé de la station-service. Il effectuait son quart de travail de façon habituelle lorsqu’il a reçu un appel de la police, lundi après-midi.

Ils m’ont dit qu’il y avait quelqu’un avec une jambe coupée dans le dépanneur. Je leur ai répondu que non. Je suis allé faire une ronde, mais je n'ai rien trouvé. Je suis ensuite allé voir dans la voiture blanche qui se trouvait juste en face. Dedans, il y avait quelqu’un qui était étendu avec plein de sang , relate le jeune homme de 16 ans, toujours secoué par les événements.

Après avoir assisté à la scène, le jeune employé va rapidement chercher de l’aide auprès de sa gérante et auprès de l’un de ses amis qui est dans l’armée. Je savais qu’il saurait quoi faire au cas où il se passerait quelque chose , poursuit-il.

Quand on l’a sorti [de la voiture] on a commencé à faire le RCR. Avec ma gérante, on est allés chercher un garrot que je lui ai mis sur la jambe et on a pompé jusqu’à ce que les autorités arrivent. Jérémy Perras, témoin de la scène

Ça m’a fait un choc au cœur

Selon Jérémy Perras, les secours auraient pris une quinzaine de minutes à arriver. Son pouls était faible lorsque mon ami l’a pris. Il s’est ensuite retourné vers moi et il m’a dit qu’il était mort , se remémore le jeune homme. Ça m’a fait un choc au cœur, mais après ça, j’ai essayé de déstresser , tente-t-il de relativiser.

Il y avait beaucoup de personnes qui étaient en état de choc. Ils ne pouvaient plus respirer. Ils pleuraient. Jérémy Perras, témoin de la scène

Jérémy Perras dit avoir reconnu la victime. C’est une personne qui venait régulièrement au dépanneur. Il était jovial et comique. Il était tout le temps là pour me parler , dit-il, visiblement attristé.

Marco Baroni est un autre témoin qui était sur les lieux, lundi. Avec l'aide d’une infirmière, il a pris le relais du jeune employé et de son ami pour effectuer un massage cardiaque sur la victime. Lui aussi a constaté une quantité abondante de sang dans le véhicule où se trouvait l'homme de 27 ans.

Quand je l’ai pris en deuxième charge, il n’y avait plus de pouls. J’ai pompé, pompé, jusqu’à ce que l’infirmière me remplace. On s’est passé le relais jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent , fait-il savoir.

Quand j’ai commencé le massage cardiaque, je crois que la victime était déjà décédée. [...] C’est pas évident de voir un petit jeune de 27 ans de mourir entre nos mains. Marco Baroni, témoin

Le père de la victime s'est rendu sur les lieux

Selon M. Baroni, le père de la victime serait arrivé sur les lieux quelques instants plus tard. Il m’a dit, Marco, c’est mon plus jeune. C’est mon bébé , se souvient-il.

Contacté par Radio-Canada Estrie, le père de la victime se questionne beaucoup sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à son fils. Il a lui-même contacté le propriétaire du magasin Passion Rock, où les événements se seraient produits. Le propriétaire lui aurait expliqué qu'une altercation serait survenue à l'intérieur du commerce et que son fils aurait voulu prendre la fuite en se jetant contre la vitre et la fracassant.

Le père de la victime se demande néanmoins si c'est réellement ce qui s'est passé.

La Sûreté du Québec n’a toujours pas dévoilé l'identité de la victime.