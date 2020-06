Les responsables d’un projet d’habitation communautaire demandent l’aide d’Andrée Laforest

C'est dans l'édifice des Soeurs du Bon-Conseil que le Café Jeunesse et l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle veulent aménager un complexe d'habitation communautaire. Sur les trois étages supérieurs, 12 appartements seraient créés pour des personnes de 18 à 35 ans qui ont besoin de développer leur autonomie.

Dans ces jeunes-là, c'est très diversifié, il y en a qui ont des projets de vie de retourner à l'école, de retourner sur le marché du travail. Il y en a que c'est l'anxiété , décrit l’intervenante sociale du Café jeunesse de Chicoutimi, Lucie Tremblay.

Sur les deux étages inférieurs, l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle veut ouvrir une maison de répit pour les familles.

On a 13 chambres qui sont là, qui vont être opérationnelles 7 jours par semaine, 24 heures par jour. On a un sous-sol en bas où on est capable d'accueillir une dizaine de jeunes pour faire du répit exemple du 8 à 4 ou du 9 à 4 , explique le vice-président de l’organisation, Sylvain Girard.

Les appartements visent à développer l'autonomie des personnes qui y habitent. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Les organismes ont recueilli localement 1,6 million de dollars, mais le projet est évalué à 4,4 millions. La Société d'habitation du Québec a autorisé les subventions pour les appartements, mais pas pour la maison de répit.

On arrive avec ce projet-là, les plans sont faits. C'est pas Jo-Blo qui a fait ces plans, c'est un architecte. Les plans sont faits, le montage financier est fait , affirme Sylvain Girard.

Nous, ça fait en sorte qu'on va avoir un coût qui va exploser parce qu'il y a une signature qui est en attente. Ça fait que oui, il faut que ça bouge , martèle de son côté la présidente du Café jeunesse de Chicoutimi, Caroline Bélanger.

Au bureau de la ministre Andrée Laforest, on indique que la maison de répit implique de complexes changements réglementaires, mais qu'il s'agit d'un projet qu'on souhaite voir débloquer rapidement.

D’après le reportage de Gilles Munger