Une personne sans-abri de Winnipeg infectée par la COVID-19

Une personne qui demeurait dans le centre d’isolement de 39 lits, avenue Sargent, a obtenu un résultat de test positif , déclare Cindy Titus, une porte-parole de Main Street Project, l’organisme qui gère le centre.

Le site d’isolement fournit de l’aide supplémentaire en vue d'une quarantaine de 14 jours pour cette personne, ajoute-t-elle.

Elle n’a pas donné de détails sur l’état de santé de la personne.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a refusé de dire si une personne sans-abri avait été infectée par le nouveau coronavirus.

Nous publierons de l’information lorsque nous sentirons que des personnes au Manitoba seront à risque , dit-il.

Si beaucoup de personnes ont été exposées, et que nous ne sommes pas en mesure retrouver leurs contacts, alors nous allons l’annoncer. Dans ce cas, ce n’est pas le cas, et c’est pour cela que plus de détails ne sont pas nécessaires pour protéger la population.

Le centre d’isolement pour personnes sans-abri a ouvert le 10 avril, avec des fonds de la province. Depuis, 140 personnes ont utilisé le centre pour s’isoler dans l’attente du résultat d’un test de dépistage, indique Cindy Titus.

Le bâtiment de Logement Manitoba vacant doit permettre aux personnes sans-abri de s’isoler dans l’attente du résultat d’un test de dépistage et de se placer en quarantaine si elles sont déclarées porteuses de la maladie, selon Rick Lees, le directeur général de Main Street Project.

Sur place, ces personnes peuvent accéder à de la nourriture et des soins médicaux prodigués par des infirmières. Des programmes, dont certains s’adressent aux personnes souffrant de dépendances, sont également offerts.

Le Manitoba s'en sort mieux qu'ailleurs au pays

Rick Lees affirme que le bâtiment est utilisé tous les jours, surtout depuis l’ouverture d’un centre de test de dépistage au Thunderbird House, sur la rue Main.

Un de nos défis au début [de la pandémie], c’était la possibilité pour les personnes sans-abri de se rendre dans les centres de tests de dépistage. Beaucoup de ces lieux n’étaient pas assez proches pour les personnes qui se déplacent à pied ou qui vivent dans la rue , précise Rick Lees.

Ailleurs au Canada, des militants ont déploré l’apparente exclusion des personnes sans-abri de la planification du gouvernement pour enrayer la pandémie, ce qui les rendrait plus vulnérables.

À Toronto, deux hommes sont morts de la COVID-19, et 18 autres ont été infectés lors d’une éclosion dans un foyer pour les sans-abri.

À compter de la fin du mois de mai, plus de 450 cas de COVID-19 dans la capitale ontarienne étaient liés à des foyers pour les sans-abri. La Ville a accepté de faire des efforts pour rendre les foyers plus sécuritaires après que certains groupes de défense de l'intérêt public ont intenté des procédures judiciaires.

Rick Lees pense que le Manitoba s’en est mieux sorti. Le Main Street Project a ouvert un deuxième foyer qui maintient une distance suffisante entre les lits, et offre l’accès à des douches. Il espère que ces changements deviendront permanents.

Il y aura une seconde vague de COVID-19, et la COVID mise à part, c’est la bonne chose à faire.

Avec des informations de Marcy Markusa et Pat Kaniuga