Un projet immobilier de 130 M$ moussé par le tramway

Le projet sera livré en deux phases, soit à l'été 2021 et l'été 2022.

Immostar a élaboré le développement immobilier en plaçant le futur réseau de tramway au coeur de la réflexion.

On demeure encore attaché à la voiture de la part de la clientèle, mais on est des gens qui développent pour que les villes s'adaptent. On croit qu'avec la localisation qu'on a, les gens vont changer leurs habitudes , estime François Pelchat, associé et vice-président location et marketing de la firme.

Le projet MU sera situé à proximité du boulevard Laurier et des centres commerciaux du secteur, dans l'îlot Lapointe. Le terrain est déjà prêt à accueillir le chantier de construction.

Les investisseurs souhaitent en faire un espace de vie centré sur la mobilité durable, un premier du genre à Québec qui s'inscrit dans l'approche TOD (transit oriented development - développement orienté sur le transport en commun, en français).

Immostar espère ainsi devenir également le premier projet de la ville développé et pensé autour du futur tramway dans le pôle Laurier .

Les condos locatifs multigénérationnels accueilleront tous les types de résidents, d'après Immostar.