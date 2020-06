La phase 4 du plan de relance en Saskatchewan prévue pour le 22 juin

Cette partie inclut les camps de jour, les piscines extérieures et les jeux d’eau, en plus de la reprise de certaines activités sportives et de plein air, comme le baseball ou le flag football. Toutefois, les équipes sportives ne pourront pas participer à des tournois, faire des voyages interprovinciaux, ni donner de poignée de main ou de high five , a averti Scott Moe.

En plus de ces activités, les rassemblements intérieurs de 30 personnes ou moins seront permis en Saskatchewan à condition de respecter la distanciation physique de 2 mètres entre chaque personne.

La province souligne toutefois que les repas de groupe à l’intérieur ne sont pas encouragés et qu’il ne doit pas y avoir de plateaux de nourritures ou de buffets partagés.

Si de la nourriture est servie, elle doit être placée dans une assiette et doit être préparée par une seule personne afin de réduire le nombre de personnes qui touchent les ustensiles ou les récipients de boissons.

La date pour la deuxième partie de la phase 4 n’est toujours pas connue pour l’instant. Cette deuxième partie comprend la réouverture des piscines intérieures, des patinoires, des bibliothèques, des musées, des salles de cinéma, des casinos et des salles de bingo.

Des dates pour la relance d’activités supplémentaires seront dévoilées au cours de cette semaine et de la semaine prochaine, ont annoncé Scott Moe et le médecin-hygiéniste en chef, Saqib Shahab. Je m’attends à ce que nous puissions dévoiler toutes les dates de réouverture d’ici la fin du mois , a indiqué le premier ministre Scott Moe.

Un nouveau cas de COVID-19

Par ailleurs, le gouvernement de la Saskatchewan enregistre un nouveau cas de COVID-19, ce qui porte le bilan du nombre de personnes infectées à 684 depuis le début de la pandémie.

En point de presse mardi, le premier ministre Scott Moe a indiqué que le risque de contracter la COVID-19 est faible en Saskatchewan. Il demande toutefois aux citoyens de continuer à faire preuve de vigilance, d’autant plus que 18 nouveaux cas ont été rapportés la veille dans le nord de la province.

Scott Moe a ajouté que le village de La Loche restreint présentement les allées et venues sur son territoire, en plus d’avoir instauré un couvre-feu à 23 h.

Aussi, deux guérisons supplémentaires ont été recensées lors des dernières 24 heures. Au total, 631 personnes se sont rétablies de la COVID-19 en Saskatchewan, alors que 40 cas sont toujours considérés comme actifs par le gouvernement.

La province note que trois personnes sont présentement hospitalisées, l’une d’entre elles se trouvant actuellement aux soins intensifs.

La COVID-19 a jusqu’à maintenant fait 13 morts dans la province.

La province fait aussi savoir que 146 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 409 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 182 (13)

Région de Regina : 80 (0)

Sud (en excluant Regina) : 19 (2)

Centre (en excluant Saskatoon) : 12 (0)

Nord : 112 (1)

Extrême nord : 277 (22) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de cas actifs

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 104 cas

20 à 39 ans : 241 cas

40 à 59 ans : 207 cas

60 à 79 ans : 114 cas

80 ans et plus : 18 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 56 715 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.