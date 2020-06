Fenêtre sur les arts : balados, expos et musique!

Un captivant balado littéraire

L'écrivain Dany Laferrière Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Cette semaine, je vous propose un balado découvert au tout début du confinement, en mars dernier. Il s'agit de Ça ne peut pas faire de mal, une émission diffusée en baladodiffusion sur France Inter. Animée par le comédien Guillaume Gallienne, cette émission fait la part belle aux livres et présente les grands classiques de la littérature mondiale. Que ce soit la vengeance du Comte de Monte Cristo ou encore les mémoires de Saint-Simon, chaque balado est passionnante. On se promène entre les siècles, les pays et les auteurs.On rit aux descriptions inventives de Gabriel Garcia Marquez — il parle du membre d'un de ses personnages en termes très métaphoriques — et on s'émeut à la lecture des souvenirs d'enfance de Dany Laferrière. Un gros, gros coup de coeur! Anne-Josée Cameron

Les musées rouvrent leurs portes

L'exposition-vitrine Non d'une Bobinette! débute samedi prochain au deuxième étage du Musée de la civilisation. Photo : Radio-Canada / Anne-Josee Cameron

Enfin! Les musées vont rouvrir leurs portes! Le Musée de la civilisation va de nouveau accueillir des visiteurs, dès samedi. Toutes les mesures sanitaires seront bien sûr respectées à la lettre et permettront de profiter d'une programmation dont la vedette est le Québec. Deux nouvelles expositions seront lancées au cours des prochains jours. Nom d'une Bobinette! avec le costumier du célèbre personnage et Histoires de pêche, dont le titre dit tout. Ces nouveautés s'ajoutent à Broue, L'hommes des tavernes, La tête dans les nuages et plusieurs autres. Pssst... Envie d'un verre et/ou d'une petite bouchée? Il y aura un food truck sur le parvis du musée en plus des restaurants et des terrasses du magnifique lieu situé en plein coeur du Vieux-Port. Claudia Genel

Pleins feux sur Portneuf

«Révolution IV», Laurent Craste. Exposition «Volonté de fer», présentée dans divers lieux de la région de Portneuf Photo : Courtoisie Pierre Guillaume

Dès samedi, on pourra visiter différents sites de la région de Portneuf et ce, gratuitement. Les gens vont être invités à faire une contribution volontaire s'ils le souhaitent explique Éliane Trottier, agente de développement culturel de la MRC de Portneuf. On sait qu'il y a une partie du public qui a été affecté financièrement et on ne veut pas que ce soit un frein à la culture. Le site Déry, à Pont-Rouge, présente une nouvelle exposition permanente qui s’accompagne d’un aménagement extérieur distinctif. Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines clôt son cycle d’expositions artistiques inspirées par la matière en présentant Volonté de fer. La Maison Plamondon présente une exposition révélant une vision singulière de la forêt sous forme de baladoexpo. Fou d’Forêt rend hommage aux gens de la région grâce à une installation sonore immersive et au travail des artistes et photographes. De plus, la projection de Secrets de charbonniers est de retour, cette année. Une projection est présentée à l'intérieur du four que le public pourra visiter, comme l'explique Mme Trottier. Il y a un véritable four à charbon qui a été implanté dans la cour arrière parce que c'est un élément du patrimoine qui est très important dans le secteur de Saint-Raymond et les villages autour. L'objectif de ce projet et de montrer en quoi consiste le travail de charbonnier. Patricia Tadros

Marc Dupré au premier musiparc

Les préparatifs en vue du premier Musiparc, mettant en vedette Marc Dupré, allaient bon train, à la Baie de Beauport, jeudi. Photo : Radio-Canada / Patricia Tadros

Serez-vous parmi les premiers spectateurs des nouveaux rendez-vous du musiparc de la Baie de Beauport, ce soir? Pour inaugurer ce nouveau concept à Québec, nul autre que Marc Dupré foulera la scène du musiparc aujourd'hui et demain, tandis que Brigitte Boisjoli y sera en vedette, dimanche. Rappelons que les spectateurs sont invités à apprécier ces performances confortablement installés dans leur véhicule. Leurs prestations seront à la fois présentées en direct sur scène, projetées sur écran géant et diffusées sur les ondes de la radio, dans les voitures. Une expérience originale de déconfinement créatif. Valérie Cloutier