Formation accélérée pour 15 futures préposées aux bénéficiaires de la Baie-James

Plus de 350 personnes ont posé leur candidature pour la formation accélérée pour devenir préposée aux bénéficiaires en CHSLD sur le territoire de la Baie-James.

Une cohorte de 15 étudiants a été formée conjointement par le Centre régional de santé et services sociaux (CRSSS-BJ) et le Centre de formation professionnelle de la Baie-James. La formation de 375 heures a débuté lundi et elle se poursuivra jusqu’à la mi-septembre.

Selon Nathalie Boisvert, PDG du CRSSS-BJ, cette nouvelle cohorte sera accueillie avec joie dans les équipes déjà en place dans les milieux de vie de Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami.

On vit une pénurie dans plusieurs de nos milieux et ça va combler en grande partie nos besoins, affirme-t-elle. C’est sûr qu’au tout début ça sera exigeant pour l’équipe, parce que les étudiants devront être jumelés avec nos préposés aux bénéficiaires. Mais nul doute qu’ils savent l’impact que ça va avoir à moyen terme pour pouvoir venir les soutenir rapidement.

Les 15 candidats retenus recevront une bourse de 9210 $ pendant leur formation, dispensée en alternance travail-études. Ils ont aussi signé une entente pour travailler à temps plein pour le CRSSS de la Baie-James pendant au moins une année.

Par ailleurs, la situation de la COVID-19 demeure stable sur le territoire de la Baie-James, avec aucun cas actif. Depuis le début de la crise, les autorités ont effectué 811 dépistages et huit cas positifs ont été détectés.