La mise en valeur du site Cartier-Roberval soulève des inquiétudes

Des travaux de forage ont été entrepris en préparation de l'installation de l'infrastructure qui vise à mettre en valeur l'emplacement où Jacques Cartier a établi la première colonie française.

Deux forages ont été réalisés pour vérifier la capacité portante du site, selon l’historien de la Commission de la Capitale--Nationale, Nicolas Giroux.

La passerelle devrait être érigée quelque part en 2022, selon l’historien, alors que les travaux auront lieu en 2021. Les plans et devis sont toujours en cours de réalisation. Les appels d’offres n’ont pas été lancés , ajoute M. Giroux.

Patrimoine mondial de l’UNESCO?

Le Regroupement pour le site archéologique Cartier-Roberval craint que cette passerelle nuise à une potentielle candidature du site au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Esquisse de la passerelle d'observation qui sera aménagée sur le site archéologique Cartier-Roberval Photo : CCN

Les archéologues et membres du regroupement Richard Fiset et Gilles Samson se désolent de voir le début des travaux qui selon eux, vont dénaturer le site.

Tant qu’il n’y a rien d’installé sur le site, on a toujours l’opportunité d’avoir une candidature de l’UNESCO , croit Richard Fiset. C’est une fierté au niveau mondial. Au niveau archéologique, ça met un frein aux travaux.

C’est une considération qui, j’espère, a été prise en compte par la Commission. C’est un site qui a la plus grande prétention d’être classé patrimoine mondial , croit Gilles Samson.

D’autres fouilles permettraient de faire une vraie mise en valeur, selon eux.

Les archéologues préparent d’ailleurs une publication sur leurs nouvelles recherches sur le site qui sera accessible dans les prochains mois.

Richard Fiset et Gilles Samson ne font pas partie du projet de mise en valeur du site Cartier-Roberval.

Projet approprié

La passerelle, elle est conçue pour être implantée le plus minimalement possible sur le site et préserver le potentiel archéologique du site , répond Nicolas Giroux.

Il revient ensuite au gouvernement fédéral de déposer une candidature pour que le site soit classé patrimoine mondial de l’UNESCO.