École de Pemberton : difficile de ne pas être déçus

Dans le jugement victorieux pour le Conseil scolaire francophone (CSF), la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FCFCB) et les parents codemandeurs, les francophones reçoivent la confirmation de leur droit à une dizaine d'écoles, mais les juges demandent toutefois que les cas de Pemberton et de Mission fassent l'objet d'une révision judiciaire.

Une maman déçue

Andrea Blaikie, mère de deux enfants de Pemberton, dont l'aîné va à l'École la Vallée, est ravi de la victoire des francophones, mais aurait voulu plus de certitude pour son école. « Nous voici encore une fois dans un moment d'incertitude », se désole-t-elle.

C'est difficile de ne pas se sentir un petit peu déçue, nerveuse, anxieuse pour le fait de ne pas avoir reçu une décision entièrement claire. Andrea Blaikie

Elle est d’autant plus déçue qu’en septembre 2020, l’école accueille pour la première fois une classe de secondaire. La mère de famille croit qu'il y aurait plus d’inscriptions en 8e année si les gens savaient qu’une nouvelle école homogène est à la veille d'être construite.

Un manque de preuve

Dans son jugement, le juge en chef Richard Wagner a indiqué que les preuves disponibles sont trop limitées pour pouvoir déterminer le niveau de service auquel les élèves de Pemberton ont droit. La Cour suprême du Canada indique que le nombre d’écoles que la juge Russell utilise en comparaison en première instance est trop restrictif.

L'école francophone La Vallée à Pemberton est composée de trois classes modulaires. Photo : Radio-Canada

L'avocat des plaignants, Mark Power, a très bon espoir que le cas de Pemberton sera réglé rapidement parce que le nombre d'élèves a pratiquement quadruplé (passant de 22 à 78) entre le début de la cause, en 201, et 2020. Il note également que la Cour suprême du Canada ordonne à la province de comparer les petites écoles francophones à de petites écoles ailleurs dans la province, ce que la juge Russell n’a pas fait suffisamment. Cette comparaison va aider la cause à Pemberton, selon Mark Power.

Ces écoles-là ont-elles des gymnases? Oui. Ces écoles-là ont-elles des salles spécialisées? Oui. Ces écoles-là ont-elles des cours d'école? Oui. Les parents de Pemberton ont raison de s'attendre à cela. On va tout faire pour y arriver. Mark Power, avocat des plaignants

Par ailleurs, le juge en chef Richard Wagner a écrit dans le jugement : « J'ai bon espoir que les parties s'inspireront des clarifications fournies dans les présents motifs afin de résoudre promptement cette question. »

Andrea Blaikie voudrait bien y croire. Mais en même temps, on s’est déjà fait dire tellement de fois que ça va bien, on y arrive, encore un petit coup, ça s’en vient. On est rendus qu’on a de la difficulté à croire , affirme-t-elle.

L'avocat Mark Power est confiant pour les communautés de Pemberton et de Mission. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Une victoire aussi pour Pemberton et Mission

L’avocat Mark Power tient à le dire, la victoire de vendredi est aussi celle de Pemberton et de Mission, la communauté qui abrite l'autre école devant être réexaminée. En première instance, la juge Russell en première instance avait admis que le gymnase de Mission était probablement trop petit, mais qu’il était justifié, en utilisant l’article 1er de la Charte canadienne des droits et libertés, de ne pas investir davantage dans cette école. Cette lecture a été rejetée par la Cour Suprême du Canada.

Depuis le début de la cause, le nombre d’élèves à Mission est passé de 88 à 121, ce qui justifie largement, selon Mark Power, la construction d’un gymnase plus grand.

Le droit a changé pour le mieux, c'est ce qui donne espoir à Pemberton et à Mission. Mark Power, avocat des plaignants

Le retour devant les tribunaux n’est pas automatique pour les cas de Pemberton et de Mission. Le CSF et la province peuvent s’asseoir à la table et renégocier ces projets à la lumière du nouveau jugement. Si les négociations achoppent, le retour devant les tribunaux est possible, mais le CSF possède désormais une preuve beaucoup plus fournie et des indications claires du plus haut tribunal du pays pour l'aider à obtenir gain de cause.