La confiance envers la police peut s'effriter « si rien n'est fait »

La relation de confiance entre policiers et Autochtones est souvent difficile, mais pas à Pabineau Falls, selon les dires du chef Terry Richardson. Mais ce rapport bienséant, construit sur une longue période, risque de s’effriter si rien n’est fait pour rassurer tout le monde à la suite de la mort de Chantel Moore et de Rodney Levi.

Je peux donner un coup de téléphone au détachement puis parler avec le commandant du détachement si j’ai des problèmes , affirme le chef de la Première Nation de Pabineau Falls, non loin de Bathurst.

Diverses initiatives ont aidé à mettre en place le lien de confiance.

Par exemple, lorsqu’un nouveau policier arrive dans la région, on le sensibilise à la présence de la communauté autochtone.

Le commandant du détachement, Marc Tremblay, va les apporter ici, pis il va faire une introduction au chef et au conseil , raconte Terry Richardson.

Pabineau Falls compte quelque 350 résidents. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

De plus, deux membres de la Première Nation de Pabineau Falls font partie de la GRC et l'un d'entre eux habite dans la communauté, ce qui permet aux gens de le voir dans un autre rôle que celui de policier.

Il est ici, il achète le gaz, il parle avec les membres. C’est un de notre famille. Ça, ça aide vraiment , confirme Terry Richardson.

Effritement de la confiance

La méfiance des Premières Nations envers les forces de l’ordre est accentuée depuis que deux Autochtones sont tombés récemment sous les balles de policiers à Edmundston et dans la région de Miramichi.

Si le processus pour arriver à la bonne entente entre les policiers et la Première Nation de Pabineau Falls a été long, Terry Richardson reconnaît toutefois que les récents incidents ont aussi fragilisé la confiance des siens. J’ai des jeunes de ma communauté qui me demandent : ''Si la GRCGendarmerie royale du Canada m’arrête, qu’est-ce qu’ils vont me faire à moi?'' dit-il.

Le chef rappelle que neuf membres des Premières Nations ont été tués au pays par des agents de la paix depuis le mois d’avril.

Ce n’est pas pour dire, il y a quelque chose qui est brisé , confie-t-il.

Agir rapidement

Le premier ministre Blaine Higgs doit s’entretenir mercredi par vidéoconférence avec tous les chefs des Premières Nations du Nouveau-Brunswick à propos des événements tragiques du mois de juin.

Terry Richardson souhaite que cette rencontre mène à des résultats concrets. Il faut faire des changements , dit-il.

Ce dernier croit que les agents de la paix doivent se familiariser davantage avec la culture autochtone, et que plus d’Autochtones devraient occuper des postes clés dans les forces de l’ordre.

Il faut inclure les minorités dans tout notre système, pas juste le système de la GRCGendarmerie royale du Canada , mais le système de gouvernement et le système militaire. Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau Falls

Terry Richardson estime qu’il faut agir rapidement si l’on veut éviter d’autres drames. Pour l’instant, les drapeaux sont en berne à Pabineau Falls.

D'après le reportage de François Vigneault