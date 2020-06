Retour en classe : le plan de Québec salué dans l'Est-du-Québec

C'est sûr que ce que les enseignants souhaitent, c'est le temps plein. Alors oui, ils vont être contents , affirme la présidente du Syndicat des enseignants du Grand Portage, Natacha Blanchet.

Comme tous les intervenants du milieu scolaire interrogés, elle salue la décision de Québec de favoriser l'enseignement en classe obligatoire pour tous les élèves.

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, a dévoilé que les ratios d'élèves par classe seront de retour à la normale et que tous les cours se dérouleront en classe.

Cependant, en raison des différents choix de cours possibles, les élèves de secondaire 4 et 5 pourraient devoir rester à la maison une journée sur deux, selon les contraintes de chaque école.

La directrice générale du Centre de services scolaires des Îles-de-la-Madeleine, Brigitte Aucoin, espère pour sa part être en mesure d'accueillir tous les élèves madelinots en classe cinq jours sur cinq.

Si on peut ramener tous les élèves à temps plein, c'est vraiment ce qu'on vise. Sinon il y a aura alternance entre formations à distance et présentielle. Brigitte Aucoin, directrice générale du Centre de services scolaires des Îles-de-la-Madeleine

Dans les choix de cours, est-ce qu'on va pouvoir respecter tout ça tel quel? C'est là-dessus que la direction de la polyvalente va se pencher dans les prochains jours avec les services éducatifs , précise Mme Aucoin.

Des apprentissages en ligne et des travaux à faire à la maison viendraient alors compléter l’offre éducative des élèves de 4e et 5e secondaire.

À l'école du Boisé, à Sept-Îles, le retour en classe au mois de mai s'est bien déroulé, malgré les défis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Sur la Côte-Nord, Richard Poirier se pose les mêmes questions.

Est-ce qu’on a beaucoup de locaux? Peu de locaux? Est-ce qu’on a beaucoup ou moins d’élèves? demande le directeur général du centre de service scolaire du Fer.

C’est très variable d’une école à l’autre. À l’école de Fermont, qui est une école secondaire de beaucoup plus petite taille, ça va peut-être être plus facile à organiser qu’à Sept-Îles , avance-t-il. M. Poirier dit tout de même avoir confiance en ses équipes pour relever le défi.

En classe, des mesures de distanciation physique continueront de s'appliquer, sauf à l'intérieur de sous-groupes de six élèves maximum. Or, ces règles pourraient être difficiles à respecter dans certaines écoles, selon le directeur du centre de services du Fleuve et des Lacs, Bernard D'Amours.

Lorsqu'on a peu d'élèves, ce sera difficile de respecter les îlots ou le regroupement, surtout dans une petite commission scolaire comme la nôtre où il est difficile parfois d'offrir certaines options faute d'élèves. Bernard D'Amours, directeur du centre de services du Fleuve et des Lacs

Ce sera ça notre principal défi au secondaire , estime M. D'Amours.

Le défi des élèves en difficulté

La présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est-du-Québec, Anne Bernier, espère par ailleurs que des ressources supplémentaires seront mises en place pour venir en aide aux élèves en difficulté.

Va falloir s'occuper de ces élèves-là au retour parce qu'il y en a qui ne sont pas là depuis le 13 mars. [Il faudra] avoir vraiment un investissement, toutes les ressources nécessaires en quantité suffisante, et même plus que suffisante, pour répondre aux besoins , souligne Mme Bernier.

La présidente du Syndicat des enseignants de la région du Fer, Monica Chiasson, abonde dans le même sens et rappelle que certains élèves du secondaire n’ont pas assisté aux cours en ligne qui étaient facultatifs.

Au secondaire, avec la fréquentation à distance, les élèves ne sont pas nécessairement présents et ce ne sont pas nécessairement ceux qui avaient les besoins les plus criants qui sont les plus présents. Monica Chiasson, présidente du Syndicat des enseignants de la région du Fer

Comment va-t-on faire pour aider ceux et celles qui vont arriver en septembre dans les classes avec un retard? s'interroge la présidente.

Il va falloir analyser tout ça et donner des consignes claires pour que les enseignants et le personnel de l’éducation sachent où ils s’en vont parce que quand ça change toujours... On a un bon sens de l’adaptation, mais c’est quand même difficile , ajoute Mme Chiasson.

Depuis le début de la pandémie, les enseignants de l'Est-du-Québec ont fait preuve de créativité pour continuer à éduquer et divertir leurs élèves. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Mme Blanchet rappelle aussi que les enseignants, comme le reste de la planète, ne savent pas où en sera la pandémie en septembre.

Il va y avoir de petites inquiétudes, tout dépendamment de comment va s'orchestrer l'été. Est-ce qu'y aura une augmentation des cas de COVID-19? Je pense que c'est ça qui va faire foi de tout avance-t-elle.

Mme Blanchet entend d'ailleurs poursuivre les suivis auprès de ses membres cet été en vue de la rentrée scolaire.

Coup dur pour les cégeps

De son côté, le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, souhaite que Québec vienne en aide aux cégeps et universités pour éponger les coûts imprévus liés à la pandémie, comme l'achat de plexiglas, masques et gels désinfectants.

Va falloir que quelqu'un nous envoie un chèque pour couvrir ces coûts, sinon on va être obligés de prendre du budget de fonctionnement qui est prévu pour les opérations régulières d'enseignement et d'activités pour payer les factures pour l'équipement , affirme-t-il.

S'ils ne sont pas couverts, ça risque de faire plonger beaucoup de cégeps dans le rouge , prévient M. Dornier.

Tout comme pour les écoles primaires et secondaires, les cégeps et les universités devront se doter d'un protocole d'urgence avant la rentrée d'automne, dans l'éventualité où une deuxième vague de contamination touchait nos régions. Ce protocole devra leur permettre de basculer rapidement vers la formation à distance au besoin.

Avec les informations de Patrick Bergeron, Isabelle Larose et Laurence Royer