Des médecins appellent au port du masque obligatoire en Alberta

Selon les signataires, se couvrir le nez et la bouche devrait devenir la norme dans les transports en commun, dans tous les endroits fermés et dans les zones extérieures bondées qui ne permettent pas de maintenir les 2 mètres recommandés de distance.

Plus d’une trentaine de professionnels de la santé en Alberta ont également apporté leur soutien aux demandes de la missive.

Il n'y a pas beaucoup de personnes qui portent les masques. C'est 20 à 40 % de la population. On sait avec les modèles scientifiques que c'est nécessaire d'avoir à peu près 60 à 80 % de la population qui le portent si on veut vraiment faire baisser la courbe de transmission , explique Joe Vipond, urgentologue à l’Hôpital Rocky View de Calgary et signataire de la lettre.

Le médecin reconnaît que les recommandations scientifiques ont joué au yoyo sur le sujet ces derniers mois et créé beaucoup de confusion. La communauté scientifique se dirige cependant vers un consensus sur le sujet, selon lui.

Des épidémiologistes et professionnels de la santé ont fait la même demande au Québec.

Peser le pour et le contre

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, n’est toutefois pas prête à émettre une obligation. Avant de rendre une mesure sanitaire obligatoire, nous devons prendre en compte les bienfaits et les désavantages avec attention et nous assurer qu’il n’y a pas de conséquences inattendues , a-t-elle indiqué. Elle continue de fortement recommander le port du masque.

Le Dr Vipond rétorque cependant que les risques sont très faibles.

La science montre qu’ils sont sécuritaires. Joe Vipond, urgentologue

Il y a des interventions chirurgicales où les médecins portent des masques pendant huit, neuf, dix heures , souligne-t-il.

Plusieurs municipalités et réseaux de transport en commun au Canada envisagent de rendre le port du masque obligatoire.