Le Lower Fort Garry, 190 ans d’histoire à visiter

Il a normalement été construit pour remplacer le fort qui était situé à La Fourche, indique l'historien Philippe Mailhot. Mais finalement, les deux forts ont été gardés.

Le Lower Fort Garry, situé à 30 km au nord de Winnipeg, est un lieu historique riche pour le Manitoba et le Canada. C'est là qu'a été signé le Traité no 1, rappelle l'historien. Ce traité a été le premier de nombreux accords signés dans l'Ouest canadien entre la Couronne et des peuples autochtones.

L'endroit a aussi joué plusieurs rôles au cours de son existence. Il devait être un lieu de gouvernance, mais a aussi été utilisé comme lieu d’entrepôt et de distribution pour les marchandises qui partaient ou revenaient de York Factory, dans le nord de la province.

Le fort a été une prison fédérale. Il a également été la première base d’entraînement de la Gendarmerie royale du Canada et une base militaire.

Quand il y avait une crise militaire, on y envoyait des soldats anglais. Ce sont d’ailleurs eux qui en ont construit les murs. [...] Le fort a aussi joué un rôle assez important dans la résistance de la Rivière-Rouge. C’est là-bas que se trouvaient les opposants aux Métis de Louis Riel , explique Philippe Mailhot.

La Compagnie de la Baie d’Hudson l'a vendu au Canada en 1951. Depuis, il fait partie des lieux historiques nationaux du Canada.

Le visiter, c’est avoir une bonne chance de voir un fort authentique , souligne Philippe Mailhot, qui est aussi l’ancien directeur du Musée de Saint-Boniface. C’est là qu’on fabriquait les "York boats" et que toutes sortes de petites industries ont commencé. Et c’est aussi un lieu où les interprètes sont bilingues. Donc, tout le monde peut vivre sa propre expérience.

Aller plus loin

L'historien encourage les visiteurs à emprunter le chemin River pour se rendre jusqu’au Petit fort Garry et à faire un arrêt au barrage de Lockport.

On peut même faire cette route à vélo , ajoute-t-il.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Philippe Mailhot recommande de compléter cette visite avec celle du fort Gibraltar, installé sur les berges de la rivière Rouge, à Saint-Boniface. C’est un autre exemple, une autre expérience de ce qu’était la vie au temps de la compagnie du Nord-Ouest. Même si c’est une reconstitution, c’est très intéressant de visiter cet endroit , explique-t-il.