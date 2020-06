La composition du prix de l'essence de 6 autres municipalités sera rendue publique

La composition du prix de l'essence à la pompe de six municipalités viendra s'ajouter à celle des sept municipalités qui se trouvent déjà sur le site Internet de la Commission des services publics de la province (BCUC). La Commission a pris cette décision en raison des commentaires du public recueillis depuis le début de son enquête sur les prix de l'essence et du diesel dans la province.

Depuis l'adoption, en novembre dernier, d'une loi visant à accroître la transparence en ce qui concerne la volatilité du prix de l’essence dans la province, les entreprises du marché du carburant sont obligées de remettre à Victoria les données concernant leurs activités.

La loi a été créée parce que le prix du carburant dans la région métropolitaine de Vancouver était constamment le plus élevé au Canada, atteignant et dépassant même 1,70 $ le litre.

En mars, le gouvernement provincial a chargé le BCUC de faire respecter la nouvelle loi et, ainsi, d'enquêter sur le prix du carburant dans la province comparativement aux autres provinces de l'Ouest canadien.

Dans le cadre de cette enquête, le BCUC a créé un site Internet où sont affichés les prix du carburant, essence et diesel, dans sept municipalités de la province. C'est sur ce site que viendront s'ajouter les données pour six nouvelles municipalités. Quatre d'entre elles, Powell River, Revelstoke, Port Alberni et Squamish, ont été choisies en raison des commentaires du public. Deux autres, Nanaimo et Langley, ont été ajoutées à titre comparatif.

Le but de ce site est d'encourager la libre concurrence sur le marché du carburant et la confiance des consommateurs quant à l'absence de collusion entre les entreprises pétrolières.

Powell River, Revelstoke, Port Alberni et Squamish ont été ajoutées dans l'enquête sur le prix de l'essence en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Décomposer le prix pour mieux le comprendre

Le site donne, pour chaque type de carburant, la portion du prix au litre provenant des coûts de l'extraction du brut, ceux dus au raffinage, le profit pour le détaillant et les diverses taxes qui reviennent aux gouvernements.

Par exemple, à Vancouver, la moyenne du prix de l'essence régulière au litre en 2020 est de 1,2331 $ de ce montant :

0,5178 $ sert à payer le pétrole cru;

0,706 $ sert à payer le raffinage du pétrole pour en faire de l'essence;

0,3873 $ revient au détaillant;

et 0,2574 $ revient aux divers gouvernements sous forme de taxes.

À la suite de son enquête initiale, la BCUC a déclaré que de 10 à 13 cents le litre payés par les consommateurs ne pouvait être expliqué par les entreprises du marché du carburant. Ce surplus avait pour résultat que la population payait en moyenne 490 millions de dollars de plus par année pour l'essence que les habitants des autres provinces de l'Ouest.