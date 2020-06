Ford Canada tente de rassurer les employés de son usine d’Oakville

Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales chez AutoForecast Solutions, a déclaré en entrevue avec le site web spécialisé que Ford avait l’intention de stopper la production de son modèle Edge. Ses propos, relayés par CBC News mardi matin, ont suscité des réactions du premier ministre de l’Ontario et de la direction de Ford Canada.

M. Fiorani, qui travaille chez AutoForecast Solutions, un groupe de réflexion de l’industrie automobile basé à Chester Springs en Pennsylvanie, a répété ses prévisions en entrevue à CBC News. Nous nous attendons à ce que l'Edge continue d’être produit pendant un court laps de temps pour combler l'écart, puis que Ford passe à un autre produit.

Or, l’Edge est produit à Oakville, en Ontario. M. Fiorani a d’ailleurs précisé qu’il n’avait aucune information au sujet des projets de production à Oakville .

Les commentaires de M. Fiorani ont vivement inquiété le syndicat des travailleurs de l’usine visée, surtout parce que leur convention collective arrive à échéance cette année.

Jerry Dias, le président d'Unifor, le syndicat des travailleurs de l'usine d'Oakville Photo : Radio-Canada

L'usine de Ford à Oakville allait déjà être au centre de nos négociations contractuelles cet automne avec [la direction], et [les commentaires de M. Fiorani] mettent cette usine en lumière pour une bonne raison , a déclaré le président du syndicat, Jerry Dias.

Malgré ces inquiétudes, M. Dias s’est dit confiant que l’Edge allait faire partie des produits de Ford pour un bon moment. Ils en vendent 200 000 par année , a-t-il souligné en entrevue avec CBC News mardi matin.

Doug Ford commente

Puis, mardi après-midi, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a ajouté son grain de sel.

Le premier ministre s'est dit inquiet des commentaires du spécialiste. Photo : La Presse canadienne / Rene Johnston

M. Ford a affirmé qu’il était inquiet des dires de M. Fiorani et que son gouvernement avait logé un appel auprès de Ford Canada. Lorsqu'une chaine de production du secteur automobile est interrompue ou se déplace [aux États-Unis], cela nous inquiète , a-t-il déclaré en point de presse.

Suite à tous ces commentaires, la direction de Ford Canada a émis un communiqué en milieu d’après-midi mardi.

L’Edge et le segment des VUS intermédiaires à cinq places restent un élément essentiel du portefeuille gagnant de Ford. Nous n'avons pas l'intention d’abandonner ce segment, d'autant plus que les ventes d'Edge ont augmenté de 3 % pour atteindre près de 140 000 aux États-Unis l'année dernière, et que les ventes d'Edge ont augmenté de 4 % au Canada l'année dernière. Les clients adorent le tout nouveau Edge ST, avec des ventes au détail aux États-Unis en hausse de 41 % en 2019. C’est ce qu’a déclaré la porte-parole Lauren More.

En plus de l'Edge, l'usine Ford d'Oakville fabrique également le Lincoln Nautilus. La production de ce modèle cessera en 2023. L'année dernière, Ford a mis fin à la production des Ford Flex et Lincoln MKT, qui étaient tous deux assemblés à l'usine d'Oakville.

Avec les informations de CBC News