La piscine de La Forêt pourra finalement être rénovée

Le Centre de services scolaire Harricana (CSSH) a procédé à un nouvel appel d’offres au cours des dernières semaines et la plus basse des quatre soumissions reçues s’est chiffrée à 4,2 millions de dollars, soit tout près du budget initial. En mars, la plus basse soumission atteignait 5,3 millions de dollars.

Le directeur du service des ressources matérielles au CSSH, Francis Audet, explique que le projet n’a pas été modifié, mis à part une prolongation du délai de réalisation des travaux.

Construction Filiatrault pourra donc prolonger le chantier jusqu’en juin 2021, alors que l’appel d’offres initial parlait de décembre 2020.

C’est le seul changement que nous avons fait et ça a permis de rendre le projet plus intéressant pour les entrepreneurs, explique-t-il. On pense aussi que le contexte économique actuel en raison de la COVID a pu avoir un impact positif dans nos appels d’offres.

Travaux majeurs

Les travaux prévus comprennent le remplacement de l’ensemble des services mécaniques, de filtration et de traitement de l’eau, ainsi que la réfection complète de l’enceinte de la piscine, dont les tremplins et l’éclairage.

Les vestiaires seront aussi rénovés et des installations pour les personnes à mobilité réduite seront ajoutées.

La planification des travaux prévoit que les étapes les plus bruyantes et poussiéreuses seront réalisées cet été, avant le retour en classe des étudiants.