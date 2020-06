Rentables ou pas, les cinémas de l'Est-du-Québec rouvriront le 3 juillet

C'est très complexe, il y a beaucoup de choses à mettre en place , affirme d'emblée le copropriétaire du cinéma Lido à Rimouski, Alexandre Hurtubise.

Ça implique de la distanciation dans les files à la billetterie, à la restauration pour le pop-corn, et évidemment dans les salles et les salles de bain, alors c'est beaucoup de planification et de réflexion , ajoute le directeur général des Ciné-Centres de Baie-Comeau et Sept-Îles, Claude Rémillard.

Dès la réouverture des cinémas, prévue le 3 juillet, les employés devront porter masques et lunettes. Ils devront également demeurer vigilants pour s'assurer qu'il n'y ait jamais plus de 50 personnes en même temps dans une salle ou dans le hall d'entrée.

La priorité, c'est de rendre ça le plus sécuritaire possible, mais le but, c'est de garder ça agréable et divertissant. Une sortie au cinéma, il faut que ça reste le fun. Alexandre Hurtubise, copropriétaire du cinéma Lido

Dans les salles, certains bancs seront clairement identifiés comme étant indisponibles, afin de respecter une distance de 1,5 m entre chaque personne.

Le stationnement du cinéma Gaieté, à Matane, est vide depuis quelques mois, mais les propriétaires espèrent le remplir cet été. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Si ces contraintes peuvent décourager certains cinéphiles, l'offre de films pourrait aussi en décevoir quelques-uns, admet M. Hurtubise.

Au moins pour la première semaine, ça va être des films qui étaient déjà à l'affiche, ce qui fait que dans les premiers mois, on ne s'attend pas vraiment à une rentabilité , indique-t-il.

C'est un casse-tête pour la programmation parce qu'il n'y a pas de films disponibles en ce moment. Je me demande même si les gens vont avoir le goût de venir au départ. Claude Rémillard, directeur général des Ciné-Centres de Baie-Comeau et Sept-Îles

À partir du 17 juillet, ça va s'améliorer beaucoup. Il y a des productions américaines qui s'en viennent et on va y aller avec du cinéma blockbuster d'été , précise toutefois M. Rémillard.

C'est une année qui devrait se conclure avec des pertes, c'est un peu inévitable. Il faudra être créatifs, c'est de l'incertitude mais on est optimistes avec ce qu'on a mis en place qu'on pourra s'en tirer , ajoute M. Hurtubise.

À Matane, le copropriétaire du cinéma Gaieté adopte la même philosophie positive.

Faut pas se décourager, ça va revenir , assure Jacques Desjardins.

Il reconnaît cependant que l'installation d'équipements de protection comme les plexiglas est un fardeau financier. L'installation, ça va coûter cher parce qu'on n'aura pas les revenus habituels. Pour le moment, c'est des grosses pertes.

Cette salle de 70 personnes ne pourra pas accueillir plus de 12 spectateurs afin de respecter les règles de distanciation physique. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Desjardins se réjouit malgré tout de la réouverture des cinémas et affirme être déjà presque prêt à rouvrir ses portes.

Dans notre grande salle, il va entrer environ une trentaine de personnes puisqu'on a 120 places, et dans les deux autres petites salles, à peu près 10 à 12 personnes , précise-t-il.

Du jamais vu dans l'industrie

Comme bien d'autres secteurs, l'offre des cinémas québécois aura une saveur plus locale dans les mois à venir.

C'est certain qu'on veut miser le plus possible sur le cinéma des distributeurs québécois , affirme M. Hurtubise, qui est aussi coordonnateur pour le Comité de relance du cinéma au Québec, formé en avril dernier.

Ce regroupement d'une douzaine d'acteurs de l'écosystème du cinéma au Québec travaille entre autres à planifier la programmation de la prochaine année.

Toute cette concertation, c'est du jamais vu entre propriétaires, distributeurs et producteurs. C'est inédit et ça va faire une grosse différence pour les mois à venir. Alexandre Hurtubise, coordonnateur pour le Comité de relance du cinéma au Québec

Le fait de se parler, on s'assure que ces films ne sortent pas trop près l'un de l'autre pour maximiser les chances de ces films-là, mais aussi qu'on offre sur une base assez régulière des films porteurs pour les salles de cinéma. C'est une balance , explique le coordonnateur.

Avec les informations de Jean-François Deschênes