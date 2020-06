80M$ de financement additionnel pour les centres de soins de longue durée en Saskatchewan

Il s'agit de procéder au remplacement du Grenfell Pioneer Home. Du côté de La Ronge, la construction d'un nouveau centre entraînera une expansion importante de la capacité et des services dans la région , précise le gouvernement.

Ces 80 millions de dollars s'ajoutent aux 15,7 millions de dollars prévus dans le budget 2020-2021, pour poursuivre la construction d'un nouveau centre de soins de longue durée d’une capacité de 72 lits à Meadow Lake.

Selon le ministre responsable de la Santé en zone rurale, Warren Kaeding, le gouvernement a tenu sa promesse de construire 13 nouveaux établissements de soins de longue durée dans toute la province [...]. Ces nouveaux investissements réaffirment notre engagement envers les personnes âgées de la Saskatchewan , affirme-t-il.

Dans le détail, la construction des deux nouveaux foyers pour aînés est estimée à environ 73 millions de dollars par le gouvernement provincial.

Des rénovations à n’en plus finir

Les 7 millions de dollars restants seront aussi débloqués en 2020 et 2021 par la province, afin de mener à terme 81 projets de rénovation au sein des 51 centres de soins de longue durée en Saskatchewan.

De cette somme, les rénovations qui seront entreprises par la province s’attarderont par exemple à remplacer des planchers et des fenêtres, moderniser des systèmes de chauffage et de climatisation, et changer des canalisations d’eau et des systèmes d'égouts.