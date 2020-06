Des nouveautés de l’univers DC Comics dévoilées lors d’un grand événement virtuel

Intitulé DC FanDome, l’événement doit se dérouler le 22 août à 13 h, HAE. On y fera des révélations au sujet des films, jeux vidéo, bandes dessinées et projets télévisuels à venir.

Le DC FanDome se tiendra quelques semaines après la date prévue du Comic-Con de San Diego, le plus gros festival de bande dessinée au monde, annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Les fans de DC Comics pourront y voir des vedettes ainsi que des créateurs et créatrices de films très attendus de franchises bien établies, comme The Batman et Wonder Woman 1984.

Les amateurs et amatrices des séries télévisées de DC Comics ne seront pas en reste. Il y aura des conférences mettant en vedette la distribution des émissions The Flash et Black Lightning, entre autres.

Un nouveau site web a été mis en ligne pour accueillir l’événement. Du contenu doit être offert en 10 langues, dont en français, selon un communiqué de Warner Bros.