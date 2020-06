Les policiers veilleront au respect des mesures sur les plans d'eau de l'Estrie

Les policiers de la Régie de police de Memphrémagog, du Service de police de Sherbrooke, de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada vont sillonner les cours d’eau de leur territoire respectif dans la région.

Des mesures ont été mises en place pour faire respecter la distanciation sur les embarcations sans moteur comme les kayaks et les canots, dans lesquelles il n’est pas possible actuellement d’être deux personnes de famille différente.

En ce qui a trait aux embarcations à moteur, il faut se fier à la capacité maximale du bateau, donc pour un ponton pouvant accueillir dix personnes, il faut s'en tenir à ce nombre.

L’agent Denis Lafond de l'équipe de circulation et soutien à la Régie de police de Memphrémagog explique que les policiers continuent d’accorder une grande surveillance au port de la veste de flottaison individuelle.

Sur une embarcation, il doit y avoir des vestes de sauvetage approuvées par Transports Canada pour chacun des plaisanciers et elles doivent être adaptées au poids des adultes et des enfants, là-dessus on n’a aucune tolérance.

Denis Lafond, agent à la Régie de police de Memphrémagog