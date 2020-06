De grands noms de la musique en concert pour emporter à l’Amphithéâtre Cogeco

Marie-Mai, Cœur de Pirate, Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud et Vincent Vallières sont les têtes d’affiche de Rencontre, deux spectacles qui seront enregistrés à l’Amphithéâtre Cogeco.

Les spectacles pourront être visionnés en ligne, moyennant paiement, en direct ou en rattrapage dans le mois qui suivra l’enregistrement.

Louis-Jean Cormier, Marie-Mai, Patrice Michaud, Coeur de Pirate et Vincent Vallières participeront à Rencontre, une série de deux spectacles présentés depuis l'Amphithéâtre Cogeco. Photo : Rencontre

Le premier spectacle réunira Marie-Mai et Cœur de Pirate et sera présenté le 27 juin. Le deuxième spectacle, le 4 juillet, mettra en vedette Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières et Patrice Michaud.

La formule de Rencontre cherche à réunir sur la même scène des artistes qui interpréteront tour à tour leurs chansons et celles des autres, racontant au passage des histoires et des anecdotes.

Le réalisateur Jean-François Blais sera le maître d’œuvre des captations. C’est aussi lui qui dirigera le grand spectacle de la fête nationale du Québec, où sera également enregistré à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Le projet est le fruit de la collaboration entre l’Amphithéâtre Cogeco, le Festivoix de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières. Créé pendant la pandémie, le projet Rencontre pourrait toutefois perdurer.

Plusieurs restaurants de Trois-Rivières sont aussi partenaires de l’événement. Ils offriront aux intéressés des repas pour emporter spécialement conçus pour les spectacles et disponibles aussi longtemps que le visionnement le sera.