Ottawa et la C.-B. financent sept projets pour sauver le saumon

Durant les cinq prochaines années, 3 millions de dollars seront accordés pour ces projets grâce au Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique. Les demandes de financement seront acceptées entre le 15 juillet et le 15 septembre.

Les communautés autochtones, les organisations de pêches commerciales et d’aquaculture, les organisations de pêche récréative ainsi que les organisations à but non lucratif telles que les institutions de recherche, les centres de conservation ou les universités peuvent toutes en faire la demande.

Ces projets aideront les saumons à remonter en amont pour atteindre leurs frayères, à nous fournir de nouvelles informations sur leurs habitats et leurs populations et contribuer à nos efforts pour avoir une saine population de saumon dans le Pacifique , écrit la ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Lana Popham.

Parmi les projets sélectionnés, l’Université de la Colombie-Britannique recevra environ 165 000 $ sur deux ans pour mener une recherche sur l’impact de l’évolution de l’écosystème chez les saumons juvéniles dans le détroit de Georgia.

La Fondation du saumon du Pacifique recevra près de 650 000 $ sur deux ans afin de relever, dans le golfe de l’Alaska, des échantillons à l’aide d’un chalut, ces filets en forme d’entonnoir attaché à l’arrière d’un bateau. Il s’agira d’étudier l’abondance, mais aussi la santé des poissons durant l’hiver et de déterminer les potentiels conflits entre les alevinières et les poissons sauvages.

De son côté, l’Autorité des pêches de la communauté de Gitanyow, au nord-ouest de la province, obtiendra la plus grande part du financement qui leur permettra de lancer un projet de mise en valeur et de restauration de l’habitat du saumon rouge Kitwanga afin de maximiser la fraie pour les cinq prochaines années.